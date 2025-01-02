Полномасштабная война, которую Россия развернула против Украины, продолжается почти 3 года. Враг постепенно продвигается вперед, штурмуя позиции украинских сил. В то же время наши защитники продолжают контролировать часть территории противника.

Речь идет о Курской области. Расходы Киева в течение 2024 года на войну достигли колоссальных 278 миллиардов долларов помощи, среди которых почти 87 миллиардов долларов от Вашингтона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ телеканала Fox News.

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Как изменилась война в 2024 году

Начало прошлого года пришлось на жаркие дебаты в Конгрессе США о необходимости предоставления большего количества помощи Киеву от Вашингтона. В свое время эта ситуация указала на серьезные разногласия в Республиканской партии и большую зависимость Украины от военной поддержки США.

Длительные обсуждения по этому поводу и затягивание имели для Украины серьезные последствия, прежде всего в вопросах защиты от российских ракет и противостояния российским атакам на фронте. В 2023 году Россия не смогла достичь никаких серьезных успехов, несмотря на привлечение большого количества людей.

Но политика 2024 года в США изменила реальность войны для Украины. Приостановление поставок не только значительно усилило уязвимость Украины на востоке, особенно в Донецкой области, но и усилило разочарование Киева, союзников по НАТО и тех, кто утверждал, что защита Украины отвечает интересам безопасности США,

– говорится в материале.

Важным стал и запрет действующего президента США Джо Байдена на дальнобойные удары по России американскими ракетами. И хотя потом американский лидер отменил это решение в ноябре, оно предусматривало некоторые нюансы. в то же время Россия всегда полагалась на удары ракетами и беспилотниками в Украине.

В течение 2024 года Кремль усилил атаки на мирные города Украины, особенно по прифронтовым областям, даже если это означало полное уничтожение городских районов. Также в период застоя, в мае Россия открыла новый фронт в части Харьковской области, которую уже освобождали от оккупантов в 2022 году.

"В 2024 году произошло больше боевых действий, чем в 2023 году, хотя, согласно данным Института изучения войны, это произошло преимущественно во второй половине года, и за это Россия заплатила высокую цену", – отмечают в статье.

К чему привела Курская операция

Прорыв границы украинскими силами в августе 2024 года стал настоящей неожиданностью на фронте. Очевидно, что это было попыткой отвлечь скопление врага с восточного фронта, в частности из Донецкой области, и перенести войну на российскую территорию, что дало бы козырь во время потенциальных будущих переговоров.

Это стало крупнейшим нападением на Россию со времен Второй мировой войны. К боям там Москва привлекла и солдат КНДР, речь идет о по меньшей мере 11 тысячах. Северная Корея стала первым иностранным государством, которое отправило свои войска в поддержку одной из сторон с начала войны России против Украины.

Какое влияние Трампа на войну

Новоизбранный президент США еще во время предвыборной кампании обещал, что закончит российско-украинскую войну еще до того, как вступит в должность, что произойдет уже 20 января. Впрочем, после победы уверенность республиканца в том, что он сможет это сделать, кажется, изменилась.

Мы пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине с Россией. У нас есть небольшой прогресс,

– заявил он на первой пресс-конференции после избрания.

К слову, в вечерней сводке с фронта 1 января рассказали, что враг семь раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки. На момент публикации сводки пять боестолкновений еще продолжались.