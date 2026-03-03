Количество, а не качество: куда и чем может бить Иран и заденет ли это Украину и Европу

Иранское оружие может долетать и до стран Европы. Эта ближневосточная страна имеет довольно опасные средства поражения.

Иранские баллистические ракеты могут иметь дальность полета до 3000 километров. Авиационные и военные эксперты специально для 24 Канала разобрали возможности ракет, которые есть на вооружении у Тегерана.

Каковы реальные возможности иранской баллистики?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал, что высокотехнологичное оружие не может иметь боевую нагрузку 1800 килограммов. Такое количество взрывчатых элементов компенсирует неточность ракеты. Поэтому она абсолютно не высокоточная и высокотехнологичная.

Вспомним, что большинство ядерного оружия на самом деле невысокоточное. Благодаря количеству или возможности наносить большое разрушение оно компенсирует неточность этой ракеты. Поэтому я бы говорил о том, что Иран, так как и Россия, использует количество вместо качества как основной инструмент для террора. Трансфер технологий между Россией, Ираном и Северной Кореей уже длится около четырех лет,

– заметил авиаэксперт.

Он продолжил, что все же иранская баллистика значительно улучшилась после того, как Россия ее фактически испытала на войне против Украины. Неправильно говорить, что иранская баллистика – это копия российского "Искандера". Это совместимый продукт. Как например "Шахэды", которые атаковали Кипр. Это иранские БпЛА, но они имели российские антенны.

Будет ли Иран атаковать Европу?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил, что учитывая события на Ближнем Востоке, Ирану надо наносить удары по базам, расположенных ближе, по пусковым установкам и районам, откуда атакуют Иран. Их потенциал снижается очень быстро.

"Да, у Ирана есть возможность наносить удар по европейским странам, в частности, по Украине. Однако, когда они отработали по британской базе, чтобы британцы не оказывали поддержку в этой войне. Впрочем они получили обратный эффект. Это показывает, что в Иране потеряно стратегическое управление, и люди, которые заходят на руководящие должности, должны потратить время, чтобы усвоить все процессы", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

По его словам, сейчас происходит определенное "шарахание" Ирана с точки зрения и военной, и политической. Его потенциал существенно снижается. Количество ракет, которых было около 3000, уменьшается. Однако и Украина, и ее партнеры должны готовиться и к тяжелому сценарию, но помогать подавлять этот режим. Лучший вариант – это борьба с союзником Ирана в лице России.

Куда и чем может ударить Иран?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что у Ирана есть несколько сотен баллистических ракет средней дальности. Они могут достать и до Балкан, и до Украины. Впрочем вопрос – зачем это надо иранцам? Боевые задачи они выполнили небольшим количеством ракет. То оружие, что у них осталось, они применят по ранее определенным целям.

Они должны сейчас сосредоточиться на 3 – 4 объектах. Это скорее всего будет Израиль с помощью ракет средней дальности и ближайшие американские базы с помощью ракет малой дальности и дронов. Сейчас они создали психологическое давление. Затем будут выполнять боевые задачи, и следует будет смотреть на то, как с атаками справятся те объекты, на которые будет направлено иранское вооружение,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что у иранцев не так много ракет, чтобы использовать их против Европы. Тем более по Украине, которая вообще не участвует в событиях на Ближнем Востоке. В Иране есть около тысячи ракет, а еще они передали свои ракеты России на хранение, ведь не отдавали пусковые установки. Поэтому, теперь, скорее всего, Иран заберет свои ракеты и у россиян.

