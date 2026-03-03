Іранські балістичні ракети можуть мати дальність польоту до 3000 кілометрів. Авіайційні та військові експерти спеціально для 24 Каналу розібрали можливості ракет, які є на озброєнні в Тегерану.

Важливо Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Які реальні можливості іранської балістики?

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів, що високотехнологічна зброя не може мати бойове навантаження 1800 кілограмів. Така кількість вибухових елементів компенсовує неточність ракети. Тому вона абсолютно не високоточна та високотехнологічна.

Пригадаймо, що більшість ядерного зброєння насправді невисокоточна. Завдяки кількості або можливості завдавати велике руйнування воно компенсує неточність цієї ракети. Тому я би казав про те, що Іран, так як і Росія, використовує кількість замість якості як основний інструмент для терору. Трансфер технологій між Росією, Іраном і Північною Кореєю вже триває близько чотирьох років,

– зауважив авіаексперт.

Він продовжив, що все ж іранська балістика значно покращилась після того, як Росія її фактично випробувала на війні проти України. Неправильно говорити, що іранська балістика – це копія російського "Іскандера". Це сумісний продукт. Як наприклад "Шахеди", які атакували Кіпр. Це іранські БпЛА, але вони мали російські антени.

Чи буде Іран атакувати Європу?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що враховуючи події на Близькому Сході, Ірану треба завдавати ударів по базах, що розташовані ближче, по пускових установках і районах, звідки атакують Іран. Їхній потенціаль знижується дуже швидко.

"Так, в Ірану є можливість наносити удар по європейських країнах, зокрема, по Україні. Однак, коли вони відпрацювали по британській базі, аби британці не надавали підтримку в цій війні. Утім вони отримали зворотній ефект. Це показує, що в Ірані втрачено стратегічне управління, й люди, котрі заходять на керівні посади, мають витратити час, аби засвоїти всі процеси", – підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

За його словами, зараз відбувається певне "шарахання" Ірану з точки зору й військової, й політичної. Його потенціал суттєво знижується. Кількість ракет, яких було близько 3000, зменшується. Однак й Україна, і її партнери мають готуватись і до важкого сценарію, але допомагати подавлювати цей режим. Найкращий варіант – це боротьба з союзником Ірану в обличчі Росії.

Куди та чим може вдарити Іран?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що в Ірану є декілька сотень балістичних ракет середньої дальності. Вони можуть дістати й до Балкан, й до України. Утім питання – навіщо це треба іранцям? Бойові завдання вони виконали невеликою кількістю ракет. Ту зброю, що в них лишилась, вони застосують по раніше визначених цілях.

Вони повинні зараз зосередитись на 3 – 4 об'єктах. Це швидше за все буде Ізраїль за допомогою ракет середньої дальності та найближчі американські бази за допомогою ракет малої дальності та дронів. Зараз вони створили психологічний тиск. Потім будуть виконувати бойові завдання, й слід буде дивитись на те, як із атаками впорають ті об'єкти, на які буде спрямовано іранське озброєння,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що в іранців не так багато ракет, аби використовувати їх проти Європи. Тим паче по Україні, яка взагалі не бере участь у подіях на Близькому Сході. В Ірані є близько тисячі ракет, а ще вони передали свої ракети Росії на зберігання, адже не віддавали пускові установки. Тож, тепер, найпевніше, Іран забере свої ракети й у росіян.

