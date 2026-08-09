Война будет все более ощутимой для них дома, в России, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия будет все сильнее ощущать последствия развязанной ею войны на своей территории. Украина и впредь будет отвечать на каждый российский удар.

Об этом 9 августа сообщил президент Украины.

Украина ответит на российский террор

В этот день глава государства заслушал доклады премьер-министра Сергея Корецкого и беседовал с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. В разговорах речь шла о защите украинских городов и реагировании на российские атаки.

Совершенно справедливые ответы есть, на каждый русский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России,

– сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Вооруженные Силы и Службу безопасности Украины за продолжение операций против российской нефтепереработки. Также Силы обороны отработали по вражеским зенитным ракетным комплексам, радиолокационным станциям, а также по инфраструктуре противника в Азовском и Черноморском регионах.

"Единственная причина, почему это до сих пор продолжается – это российское нежелание войну эту заканчивать", – добавил Зеленский.

На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и тем предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО – для защиты нашего государства, наших людей,

– анонсировал глава государства.

Также президент заявил, что на вечер до сих пор продолжается ликвидация последствий ночной атаки россиян на Одессу. В результате ударов без электроэнергии остались 300 тысяч семей – треть уже заживили.

К тому же враг наносил удары по Харьковщине, Павлограду, Херсону, Сумщине и Житомирщине.