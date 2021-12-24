Об этом в программе Елены Требушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. Он также рассказал о боевиках на Востоке Украины и сбитии рейса MH17 над Донбассом.

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О вероятном наступлении Путина на Украину

В Украине изменилась ситуация. Такой реакции на действия России, как в 2014 году, уже не будет. В то же время об Украине с Владимиром Путиным договориться невозможно ни за одним столом переговоров. Как будет развиваться ситуация?

Сейчас Путин не желает никого слушать. Обстоятельства могут развиваться так, что он будет это делать. Когда все стороны в разговоре обмениваются ультиматумами, то в итоге выигрывает более нахальный, а когда переходят на профессиональный, стратегический и глубокий язык – их начинают слушать.

Политика в мире устроена очень мгновенно. Она стала популистской. Политики собирают ругательства под своими твитами. Это – опасное обнаружение, которое приводит к тому, что для политика важно показать общественное впечатление.

Что известно о войсках России возле границ Украины Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что возле украинской границы находятся более 100 тысяч российских военных. В то же время, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова , Кремль может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

Диалог стал цепочкой публичных угроз и страны соревнуются между собой. Я уверен, что у Запада есть о чем говорить с Путиным. Европа является крупным потребителем российских ресурсов.

В отношениях между покупателем и продавцом, хозяин – покупатель, потому что он платит. Есть много возможностей для жесткого, но цивилизованного диалога. Мне трудно представить сейчас, кто мог бы быть реальным инициатором качественной международной конференции по Украине.

Полное интервью со Львом Шлосбергом на 24 канале: смотрите видео

Россия должна признать, что Крым является проблемой, потому что другие страны видят ее. Это часть работы, которую должно выполнить российское государство.

Если мы не хотим войны, другого способа нет, кроме ведения переговоров. В частности, с теми, с кем, возможно, не хочется говорить. Другое дело – нет институтов для этих переговоров. Минский формат, нормандский – не сработало.

ООН превращается в Лигу Наций, простите, перед Второй мировой войной, куда можно приехать и поговорить о чем угодно, а что-то эффективно решить – невозможно.

Совет безопасности ООН парализован. Как двигаться вперед? Следует осмысливать форматы международной политики XXI века, искать новые институты.

Я бы двигался в сторону широкой международной конференции с участием Украины, России, США, учредителей Евросоюза, Франции, Германии – всех стран, которые определяют европейскую мировую политику.

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Однако это должна быть мирная конференция. Не аналог встречи между Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем в Ялте, где они в закрытом режиме рисовали на карте мира своими красными и синими карандашами новые сферы влияния, а открытая международная конференция, которую могли бы собирать регулярно и обсуждать проблемы войны и мира. Они сейчас самые главные.

С точки зрения Украины, любой диалог с Россией о мире возможен только после Путина. Договориться о чем-то с человеком, который хочет тебя уничтожить, мне кажется просто невозможно.

Как вы его убедите изменить свое мнение касательно Крыма, забрать регулярные российские войска с Донбасса? На каких условиях вы заставите его не хотеть уничтожить Украину?

Официально Путин нигде не подписался, что возглавит военное вторжение в Украину. Он говорит об этом почти прямо, но понимает, что заявить "Я намерен уничтожить Украину и как верховный главнокомандующий возглавлю вторжение" не может, даже если хочет.

Шлосберг: "Путин нигде не подписался, что возглавит вторжение в Украину" / Фото Getty Images

Таковы условия международной политики и понимание российского общества. Тот, кто возглавит войну России против Украины, перестанет быть российским президентом.

Обратите внимание! По данным "Левада-центра", 50% опрошенных россиян считают, что инициатором обострения ситуации на Востоке Украины являются США и другие страны НАТО. 16% людей кажется, что инициатором эскалации была Украина, 3% – непризнанные псевдореспублики Донбасса и Луганщины и 4% – Россия.

При всей российской пропаганде большинство избирателей, жителей России, не видят в Украине главную угрозу. Путин не может не принимать это во внимание. Я думаю, что на самом деле пропаганда играет злую игру со властью.

Как только вы рисуете людям виртуальную реальность, пропагандистскую, то должны быть готовы, что она на вас набросится. Я понимаю уровень, к сожалению, ненависти к России со стороны Украины. Это ужасно, события после 2014 года дали украинцам причины для таких настроений.

Самостоятельно Украина сейчас не справится с Россией, не сможет отстоять свою государственность. Очевидно, что без международного общества это невозможно.

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Я не слежу каждый день за украинским телевидением, но невозможно при каждом обсуждении задавать вопросы "А что здесь США, Германия, ЕС?". Мне кажется, украинцы должны задавать себе вопрос "А что здесь Украина, насколько мы сильны?".

Если Украина останется слабой, никакие участники международной политики не придадут ей субъектность. Свобода – продукт внутреннего выращивания. Так и политическая субъектность произрастает внутри самого общества.

Я вижу столько, сколько могу. В частности, обострение конфликта внутри Украины между политиками. Это показывает, что есть дискуссия, свобода слова, демократия и выборы. Ситуация значительно лучше, чем в России.

О российских боевиках на Донбассе

Вы первым заговорили еще в 2014 году о том, что на Донбассе присутствуют российские военные. В последнее время появилось несколько историй, доказывающих, что россияне воюют. Это может влиять на настроение в России и как-то открыть людям глаза?

Вы можете быть абсолютно уверены – в 2014 году миллионы людей верили, что Россия, к большому стыду, участвует военными силами в конфликте с Украиной.

Опубликованную информацию, полученную от семей погибших в 2014 году, восприняли как правдивую. Также официальные военные в нашей стране (Россия – 24 канал) это не опровергли.

В российском обществе есть понимание того, что события в Украине, в частности, трагические – это российский след. Для многих граждан России не имеет значения, участвуют ли в этих страшных событиях регулярные военные или псевдовоенные подразделения.

Да, есть часть общества, которая глубоко поражена государственной пропагандой. Она есть в любой стране. Я бы не преувеличивал ее часть. Случаи, о которых вы говорите, безусловно, затрагивают политически активную часть общества.

Казус с решением Ростовского суда печальный. Это то, что называется "смех сквозь слезы".

Справка. Судья Кировского районного суда Ростова признал присутствие российских войск на оккупированном Донбассе. Произошло это при вынесении приговора в отношении одного из военных.

О сбитом Boeing 777 возле Донецка

Что касается процесса относительно MH17. Это ужасная катастрофа. Я до сих пор помню день, когда эти заявления последовали. В частности, подлое радостное сообщение Игоря Гиркина: "Птичка упала".

Что известно о сбитии MH17 Над Донбассом в июле 2014 года сбили пассажирский самолет Boeing-777. Он совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек. На суде по делу 20 декабря начали зачитывать обвинения. Стало известно, что российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы. Предполагалось, что он поможет боевикам противостоять украинской боевой авиации.

К сожалению, у меня и у миллионов людей в России поначалу не было сомнений, что это российский "Бук". Россия рано или поздно официально принесет извинения народу Украины за это преступление. Пусть состоится решение Международного суда, которое опубликуют, и оно вступит в силу.

Думаю, что количество соучастников этого преступления больше, чем 4 главных обвиняемых. Там действительно установлены лица, координировавшие все действия. Они полагали, что сбивают украинский транспортный самолет, а сбили Boeing.

Это преступление, которое невозможно смыть. Россия активно сопротивляется ходу расследования. Те же пропагандисты "вбрасывали" в общество дикие маразматические версии причин падения Boeing.

Надеюсь, что суд завершится и его решение будет доступно всем. Рано или поздно власти России поплатятся.

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Есть глобальная мировая ответственность за то, что произошло с Boeing, и почему небо над Украиной не закрыли. Что делали авиационные организации, обеспечивая международную безопасность и зная, что линии полетов лайнеров 10 км над землей?

Где находился Евросоюз и международные авиационные организации? Где была власть Украины, которая де-юре отвечала за эти территории, и диспетчеры, ведущие самолеты по этой территории?

Вина в преступлении однозначна, но если говорить о поддержке безопасности, то у Украины и родных погибших есть мотивы спрашивать не только у России, а у тех людей, которые не остановили полеты над Донбассом. Они должны были немедленно это сделать, когда стало ясно, что там идет война.

Об этой ответственности, я надеюсь, Европа не забудет. Если бы невозможно было пролететь над этим проклятым местом, то все были бы живы. Об этом не нужно стесняться говорить.