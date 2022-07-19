россия сосредотачивается на захвате Северска и Бахмута, – ISW

россия будет сосредоточивать силы на направлении Северска и Бахмута на Донетчине. Но не будет придавать приоритет захвату Славянска.

Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Там объяснили, что значит встреча йойгу с мурадовым 18 июля.

Заметьте Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск, – ISW

россия планирует захватить Северск и Бахмут

российские войска провели серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута, активизировали наступление на Авдеевку и совершили ограниченные наземные штурмы на линии фронта Донецк – Авдеевка,

– говорится в сообщении.

В американском Институте изучения войны объяснили, что россия будет пытаться сосредоточить силы на захвате Северска и Бахмута.

По их данным, это подтверждает встречу 18 июля министра обороны россии сергея шойгу с командующим восточной группой войск генерал-лейтенантом рустамом мурадовым. В ISW заверили, что:

шойгу проинспектировал восточную группу;

поручил мурадову уделить первостепенное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.

"Войска мурадовых действуют на направлении Изюм – Славянск якобы с целью окончательного захвата самого Славянск, и примечательно, что шойгу не давал указаний мурадову отдавать приоритет захвату территории на этом направлении", – отметили в американском Институте изучения войны.

шойгу впервые вспомнил о восточной группировке

Кстати, в ISW отметили – это впервые обнаружили прямое упоминание о восточной группировке войск, действовавшей в Украине на этом этапе войны. Ведь ранее сообщалось, что:

в захвате Луганской области участвовали центральная и южная группы войск под командованием генерал-полковника александра лапина и генерала армии сергея суровикина;

восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений восточного военного округа россии, которые действовали на Изюмском направлении, что на Харьковщине.

мурадов имеет более низкий ранг, чем лапин и суровикин, что позволяет предположить, что кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват территории на Донбассе в рамках более широкой кампании на Донбассе. кремль, вероятно, направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные успехи вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы шойга к интенсификации наступательных операций по всем направлениям наступления,

– отметили в институте.

Однако до сих пор не понятно, контролирует ли сам мурадов непосредственно операции вокруг Харькова или нет.

Последние новости относительно Северска и Бахмута

16 июля в Генеральном штабе ВСУ заявили, что оккупанты перегруппировываются, чтобы сунуть на Славянск и сосредотачивают основные усилия на Северске.

Именно поэтому в направлении Северска и Бахмута враг продолжает применять все имеющиеся средства огневого поражения – бьют разными типами вооружения вдоль всей линии столкновения.

В американском Институте изучения войны еще 15 июля объясняли, что враг совершит решительное и масштабное наступление вдоль линии Славянск – Северск – Бахмут. Пока отсутствует информация о том, где или когда военные страны-агрессорки будут пытаться это сделать.

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