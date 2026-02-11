"Российская армия не готовится останавливаться": Зеленский сделал заявление о планах России
- Владимир Зеленский заявил, что Россия не собирается останавливаться и продолжает военные действия, поэтому Украине следует усиливать свою оборону.
- Президент подчеркнул необходимость жестких санкций против России и гарантий безопасности для Украины для обеспечения мира.
Глава государства отметил, что Россия не собирается останавливаться на достигнутом и всегда стремится к большему. Поэтому Украине следует продолжать усиливать свое войско и оборону.
Владимир Зеленский сделал заявление в своем телеграмм-канале после очередного удара России по Харькову, где погиб человек.
Что нужно делать Украине, чтобы выстоять?
Президент подчеркнул, что каждый такой удар подрывает доверие ко всем переговорам и обещаниям России. Он отметил, что давление на врага недостаточно. И только жесткие санкции для врага и гарантии безопасности для Украины смогут гарантировать мир.
Российская армия не готовится остановиться – они готовятся воевать и в дальнейшем. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину,
– заявил Зеленский.
Он отметил, что нам нужно усиливать системы ПВО. Только пакеты поддержки устойчивости Украины и ответственность России за совершенные преступления могут стать предпосылками защиты жизни страны и ее граждан.
Как Трамп планирует давить на Украину и Россию, чтобы подписать мирное соглашение?
США могут давить на Украину через военную помощь. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что бесплатного оружия, как при Байдене, больше не будет. То есть Киев могут заставлять идти на переговоры, ограничивая поставки вооружения или изменяя его условия – например, требовать, чтобы за американское оружие платили европейские союзники.
Давление на Россию, вероятно, будет происходить через экономику и санкции. США могут усиливать финансовые ограничения, усложнять продажу российской нефти, блокировать доступ к технологиям и давить на страны, которые помогают Москве обходить санкции. Также Вашингтон может использовать дипломатическую изоляцию, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.
Еще один рычаг – переговорный процесс и союзники. США могут одновременно давить на обе стороны, предлагая свои условия мира, а также заставлять Европу занять более четкую позицию: либо увеличить поддержку Украины, либо активнее влиять на Россию. Идея – создать ситуацию, когда и Киеву, и Москве будет сложнее продолжать войну, чем согласиться на сделку.