Россияне занервничали: что самое главное для них показала атака Израиля по Ирану

Израиль наносит мощные удары по Ирану, в частности по местам, где могут находиться представители власти. США пока не присоединились к войне, но решительно осудили действия иранского режима.

Ракеты, которые летели на властные бункеры в Иране, не могли не напугать россиян. Но, как заметил 24 Каналу журналист, блогер Роман Цимбалюк, не стоит сравнивать Иран и Россию.

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Чего испугались россияне

Между двумя странами большие геополитические различия, поэтому никто так легко не решится запускать ракеты по бункерам Владимира Путина. К тому же не надо забывать, что Россия имеет ядерное оружие.

Сейчас россияне так нервничают, потому что им показали, как работает западная военная техника. Если есть задача достичь победы военным путем, уничтожить ядерную программу, режим аятолл – это выполнят,

– подчеркнул журналист.

Часто поведение Запада выглядело довольно нерешительным, но теперь Кремль увидел, как все выглядит на самом деле, когда есть политическая воля. Не стоит говорить, что якобы не сработала система ПВО Израиля "Железный купол". Ведь Иран запускал баллистические ракеты.

"Россияне осознают, что если они не могут сбить даже украинский дрон, который летит к ним несколько часов, то что тогда будут делать с баллистическими ракетами. На Западе их очень много и не только ATACMS", – добавил Роман Цимбалюк.

Дональд Трамп обещал, что "займется Россией", он не раз говорил, что Путин делает ошибку, играет с огнем. А теперь отказал российскому диктатору в посредничестве между Ираном и Израилем.

К слову, в ночь на 19 июня Иран снова запустил ракеты по Израилю. Они попали в четырех городах, в частности по больнице Сорока в Беэр-Шеве. Одна из ракет упала на здание в центре Тель-Авива. Всего известно о 16 раненых, трое из них в тяжелом состоянии.