Американцы не хотят дружбы с врагом: чем для Путина обернется его помощь Ирану

Россия помогает Ирану бороться с Соединенными Штатами. И реакция Дональда Трампа тут откровенно удивляет.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что, судя по всему, Трамп не собирается жестко действовать против Путина. Видно, что он не хочет идти на конфронтацию с диктатором.

Чего ожидать дальше?

По словам Огрызко, Трамп использует любой способ, чтобы выгородить Путина. Он дает ему возможность почувствовать себя сильным.

Трамп, к сожалению, и в дальнейшем будет закрывать глаза на все, что делает Россия. Не хочет Трамп давить на Путина,

– сказал Огрызко.

При этом уже даже республиканцев есть недовольные действиями Трампа в отношении России. Конгрессмен Джо Уилсон призвал привлечь Россию к ответственности за ее помощь Ирану.

Окно возможностей для внешнеполитической активности у Трампа закрывается. Еще несколько месяцев. Максимум еще апрель – май – июнь. Далее США войдут в предвыборную кампанию. Им будет не до внешних факторов,

– отметил Огрызко.

