Угроза удара Ирана по Украине остается, но есть нюанс, – генерал-лейтенант

Нардеп Вениславский на днях озвучил, что не стоит забывать о способности иранских ракет добраться до Украины, хотя и отметил, что преувеличивать угрозу не следует. Да и Иран сейчас ослаблен, ведь США и Израиль выбивают вооруженный потенциал страны.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что исключать вероятность атак со стороны Ирана не надо, ведь обострение продолжается и могут проиграться различные сценарии.

Ударит ли Иран по Украине?

Украинские специалисты сотрудничают с арабскими странами, консультируя их как противодействовать иранским дронам-камикадзе. Поэтому есть опасения, что Тегеран может атаковать Украину.

Война. Поэтому угроза удара Ирана по Украине остается, но надо иметь в виду, что через Каспийское море в Иран происходили поставки российских комплектующих, о чем отметила разведка. Израиль нанес удар по судам, которые обеспечивали эту деятельность,

– рассказал Романенко.

На фоне действий России, как отметил военный эксперт, значительно улучшились отношения между Украиной и Израилем, а они имеют общие интересы, могут наладить взаимопомощь. Сейчас, по мнению Романенко, необходимо использовать эту ситуацию по максимуму, пока Израиль отошел от Москвы.

"Надо оценить в чем Украина проигрывает, а в чем будет иметь достижения, проигрывает явно меньше. Следует шире смотрит на ситуацию, которая происходит. Не надо исключать способность Ирана направить 1 – 2 ракеты на Украину, но это большой вопрос, потому что у них много чего горит", – объяснил Романенко.

Украина сегодня усиливается. На фоне обострения на Ближнем Востоке укрепляет отношения с рядом государств, которые завязаны в войну в Иране. Как подытожил генерал-лейтенант в отставке, стоит это использовать в интересах Украины и сейчас это делается.

Заметьте! Политтехнолог Олег Пастернак отметил, что, что угрозы в сторону Украины прозвучали от главы Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрагима Азизи, однако он является органом власти. Тегеран такими заявлениями работает на внутреннюю аудиторию, стремится показать, что якобы имеет инициативу в войне и мощь атаковать другие государства.

Какие прогнозы озвучивают другие эксперты?