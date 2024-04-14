Надежд спасти заложников мало: на какой этап вышла война Израиля с ХАМАС
Приоритет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в войне против ХАМАС – уничтожение власти ХАМАС, а также – ликвидация главарей этой группировки. А вот с возвращением заложников есть проблемы.
Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, отметив, что, кроме этого, была поставлена задача и освободить заложников.
Смотрите также Дорогой и неидеальный: что такое "Железный купол", почему не спас Израиль и подходит ли Украине
Однако с этим есть проблемы. Непонятно, сколько из них вообще осталось живыми.
Представьте, что бандиты захватили заложников, а вы окружили здание. И говорите, что наша цель – убить бандитов. И тоже нужно заложников спасти. Тогда бандиты отпустят заложников? Нет, потому что это единственное, что держит их от "похода на тот свет",
– сказал Шлеймович.
Нет уверенности относительно заложников
Как отметил Шлеймович, сейчас, к сожалению, нет уверенности, в каком состоянии находятся 40 заложников. И вообще живы ли они. В последних заявлениях ХАМАС заявлял о том, что не готов говорить о возвращении 40 живых заложников. Речь идет просто о 40 именах.
Надежд спасти заложников мало. Кто-то может оставаться живым. Но, к сожалению, нет уверенности, что со всеми 40 заложниками все хорошо,
– отметил Шлеймович.
Сейчас идет обсуждение, чтобы Израиль остановил боевые действия на 6 недель, а также выпустил 900 террористов из тюрем. 100 из них имеют длительные сроки. Это – лица, которые совершили тяжкие преступления. Каждый раз этот процесс затягивается.
Я думаю, что идет торг, чтобы реальные главари ХАМАС имели возможность покинуть Газу и спрятаться. Я надеюсь, если даже это положат на стол переговоров, то получится хоть кого-то спасти. По крайней мере тела погибших заложников достойно похоронят. Но никакого оптимизма пока не вижу,
– отметил Шлеймович.
Иран атаковал Израиль: коротко
- В течение ночи 14 апреля Иран в течение ночи запустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля" по Израилю. В ЦАХАЛ заявили, что перехватили большинство ракет и дронов.
- В Иране утверждали, что это был ответ за удар по иранскому консульству в Сирии. Там также начали убеждать, что конфликт якобы решен, а вопрос можно считать исчерпанным. Несмотря на это, там предостерегли Израиль от "дальнейших ошибок".
- Международная пресса пишет, что Израиль готовит решительный ответ на такую атаку. Подробностей пока нет.