Надежд спасти заложников мало: на какой этап вышла война Израиля с ХАМАС

Приоритет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в войне против ХАМАС – уничтожение власти ХАМАС, а также – ликвидация главарей этой группировки. А вот с возвращением заложников есть проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, отметив, что, кроме этого, была поставлена задача и освободить заложников.

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Однако с этим есть проблемы. Непонятно, сколько из них вообще осталось живыми.

Представьте, что бандиты захватили заложников, а вы окружили здание. И говорите, что наша цель – убить бандитов. И тоже нужно заложников спасти. Тогда бандиты отпустят заложников? Нет, потому что это единственное, что держит их от "похода на тот свет",

– сказал Шлеймович.

Нет уверенности относительно заложников

Как отметил Шлеймович, сейчас, к сожалению, нет уверенности, в каком состоянии находятся 40 заложников. И вообще живы ли они. В последних заявлениях ХАМАС заявлял о том, что не готов говорить о возвращении 40 живых заложников. Речь идет просто о 40 именах.

Надежд спасти заложников мало. Кто-то может оставаться живым. Но, к сожалению, нет уверенности, что со всеми 40 заложниками все хорошо,

– отметил Шлеймович.

Сейчас идет обсуждение, чтобы Израиль остановил боевые действия на 6 недель, а также выпустил 900 террористов из тюрем. 100 из них имеют длительные сроки. Это – лица, которые совершили тяжкие преступления. Каждый раз этот процесс затягивается.

Я думаю, что идет торг, чтобы реальные главари ХАМАС имели возможность покинуть Газу и спрятаться. Я надеюсь, если даже это положат на стол переговоров, то получится хоть кого-то спасти. По крайней мере тела погибших заложников достойно похоронят. Но никакого оптимизма пока не вижу,

– отметил Шлеймович.

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