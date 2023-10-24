Разрабатывали эту систему круглый год, – Пионтковский предположил, помогала ли Россия ХАМАС

Пока Иерусалим не приводит прямых доказательств причастности России к организации нападения на Израиль. Однако есть немало факторов, свидетельствующих о связи России с палестинскими террористами.

В частности, об этом свидетельствует и информационная кампания, которую россияне развернули сразу после начала нападения ХАМАС. Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Как Россия показывает свою связь с ХАМАС

Есть много опосредованных данных о том, что Владимир Путин лично и политическое руководство России участвовал в организации нападения ХАМАС на Израиль.

"Для меня таким свидетельством есть то, что сразу началась дикая кампания всех пропагандистов, что у террористов было оружие из Украины. Они разрабатывали это целый год, начиная с Виктории Спартц, которая заявляла о коррупции и продаже оружия", – заметил Андрей Пионтковский.

Скандал с Викторией Спартц

В июле 2022 года конгрессменка украинского происхождения Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Она намекнула на связи Ермака с Россией.



Сразу после этого Спартц опубликовала ряд обвинений в сторону Ермака, среди которых затягивание срочных закупок военной техники и мирные переговоры с Россией перед полномасштабным вторжением.



В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой "вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды". В июле 2022 года конгрессменка украинского происхождения Виктория Спартц обратилась к Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Она намекнула на связи Ермака с Россией.Сразу после этого Спартц опубликовала ряд обвинений в сторону Ермака, среди которых затягивание срочных закупок военной техники и мирные переговоры с Россией перед полномасштабным вторжением.В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой "вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды".

История с передачей ВСУ советского и американского оружия ХАМАС затихла буквально на несколько дней, после того, как появилась. Вероятно, Россия поняла, насколько это опасная для них тема, ведь расследование этого инцидента могло бы как раз указать о ее причастности к предоставлению вооружения террористам.

Это показывает, что они были в курсе этой операции и даже "творчески" участвовали: заказали разбрасывание якобы поставленных Украине образцов советского и американского вооружения. А реакция России на эти события – это "фестиваль" издевательства над жертвой терактов и выражения симпатии ХАМАС,

– подчеркнул Пионтковский.

Россия давно поддерживала связи с ХАМАСом. Напомним, что в сентябре прошлого года глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с лидером ХАМАС в Москве. Тогда они, в частности, обсуждали развитие ситуации в Ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику.

Андрей Пионтковский о причастности России к нападению на Израиль: смотреть видео

Связь России и ХАМАС: что известно