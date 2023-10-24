Разрабатывали эту систему круглый год, – Пионтковский предположил, помогала ли Россия ХАМАС
Пока Иерусалим не приводит прямых доказательств причастности России к организации нападения на Израиль. Однако есть немало факторов, свидетельствующих о связи России с палестинскими террористами.
В частности, об этом свидетельствует и информационная кампания, которую россияне развернули сразу после начала нападения ХАМАС. Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Как Россия показывает свою связь с ХАМАС
Есть много опосредованных данных о том, что Владимир Путин лично и политическое руководство России участвовал в организации нападения ХАМАС на Израиль.
"Для меня таким свидетельством есть то, что сразу началась дикая кампания всех пропагандистов, что у террористов было оружие из Украины. Они разрабатывали это целый год, начиная с Виктории Спартц, которая заявляла о коррупции и продаже оружия", – заметил Андрей Пионтковский.
Скандал с Викторией Спартц
Сразу после этого Спартц опубликовала ряд обвинений в сторону Ермака, среди которых затягивание срочных закупок военной техники и мирные переговоры с Россией перед полномасштабным вторжением.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали это попыткой "вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды".
История с передачей ВСУ советского и американского оружия ХАМАС затихла буквально на несколько дней, после того, как появилась. Вероятно, Россия поняла, насколько это опасная для них тема, ведь расследование этого инцидента могло бы как раз указать о ее причастности к предоставлению вооружения террористам.
Это показывает, что они были в курсе этой операции и даже "творчески" участвовали: заказали разбрасывание якобы поставленных Украине образцов советского и американского вооружения. А реакция России на эти события – это "фестиваль" издевательства над жертвой терактов и выражения симпатии ХАМАС,
– подчеркнул Пионтковский.
Россия давно поддерживала связи с ХАМАСом. Напомним, что в сентябре прошлого года глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с лидером ХАМАС в Москве. Тогда они, в частности, обсуждали развитие ситуации в Ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику.
Андрей Пионтковский о причастности России к нападению на Израиль: смотреть видео
Связь России и ХАМАС: что известно
- Президент США Джо Байден в недавнем обращении к американцам приравнял Владимира Путина к боевикам ХАМАС. Он подчеркнул, что у них есть общая цель. Это впервые, когда в Штатах в определенной степени признали связь между Россией и палестинскими террористами.
- Несколькими днями ранее представитель израильской партии "Ликуд" Амир Вайтман на пропагандистском канале России подверг критике их за отсутствие поддержки Израиля. Более того, он пригрозил России за поддержку геноцида евреев
- Однако есть и прямые доказательства отношения России к ХАМАС. Подполковник запаса Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот заявил, что в сирийских аэропортах наблюдают российские и иранские самолеты с оружием. Ее затем передают боевикам из ливанской Хезболлы и террористам ХАМАС. В частности, оказалось, что палестинские боевики вооружены автоматами Калашникова. Но на самом деле обнаружено немалое количество другого вооружения, производимого в России, или в Иране, или Газе по российской лицензии.