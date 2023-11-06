Блинкен после резких заявлений Эрдогана прибыл в Турцию: перед этим неожиданно посетил Ирак

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Ирак, а также прибыл в Турцию. Блинкен совершает визит на Ближний Восток из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Багдаде. Он также посетил посольство США, где провел брифинг по поводу угрозы объектам Соединенных Штатов.

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США готовы отвечать на любые угрозы

Блинкен подчеркнул важность не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. В то же время, он отметил, что США готовы отвечать на любые угрозы.

"Нам нужно и дальше не допускать эскалации этого конфликта, его распространения на другие территории и другие театры. Соединенные Штаты ответили, и мы будем продолжать отвечать на атаки прокси Ирана, чтобы защитить наш персонал в регионе, находящийся здесь персонал в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ. Мы сделаем все необходимое, чтобы сдерживать и, как я уже сказал, отвечать на любые атаки", – сказал госсекретарь.

Относительно встречи с премьером Ирака, Блинкен сказал, что его дискуссия была "хорошей" и "продуктивной". Госсекретарь добавил, что он четко дал понять, что нападения поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на персонал США абсолютно неприемлемы.

Блинкен и премьер Ирака также обсудили обеспечение того, чтобы конфликт в Секторе Газа не распространился.

Турция – последняя остановка в рамках поездки на Ближний Восток

Также Блинкен прибыл в Турцию в полночь в понедельник по местному времени для очередной дипломатической встречи.

Это его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию.

Ожидается, что он встретится с турецкими официальными лицами для обсуждения войны Израиля и ХАМАС.

Контекст поездки в Турцию