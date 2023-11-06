Блинкен после резких заявлений Эрдогана прибыл в Турцию: перед этим неожиданно посетил Ирак
Источник:CNN
Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Ирак, а также прибыл в Турцию. Блинкен совершает визит на Ближний Восток из-за войны между Израилем и ХАМАС.
Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Багдаде. Он также посетил посольство США, где провел брифинг по поводу угрозы объектам Соединенных Штатов.
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США готовы отвечать на любые угрозы
Блинкен подчеркнул важность не допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. В то же время, он отметил, что США готовы отвечать на любые угрозы.
"Нам нужно и дальше не допускать эскалации этого конфликта, его распространения на другие территории и другие театры. Соединенные Штаты ответили, и мы будем продолжать отвечать на атаки прокси Ирана, чтобы защитить наш персонал в регионе, находящийся здесь персонал в Ираке и Сирии, чтобы помочь предотвратить возрождение ИГИЛ. Мы сделаем все необходимое, чтобы сдерживать и, как я уже сказал, отвечать на любые атаки", – сказал госсекретарь.
Относительно встречи с премьером Ирака, Блинкен сказал, что его дискуссия была "хорошей" и "продуктивной". Госсекретарь добавил, что он четко дал понять, что нападения поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на персонал США абсолютно неприемлемы.
Блинкен и премьер Ирака также обсудили обеспечение того, чтобы конфликт в Секторе Газа не распространился.
Турция – последняя остановка в рамках поездки на Ближний Восток
Также Блинкен прибыл в Турцию в полночь в понедельник по местному времени для очередной дипломатической встречи.
Это его последняя остановка в регионе перед поездкой в Азию.
Ожидается, что он встретится с турецкими официальными лицами для обсуждения войны Израиля и ХАМАС.
Контекст поездки в Турцию
- Президент Турции Реджеп Эрдоган недавно заявил, что его страна будет собирать доказательства якобы военных преступлений Израиля в Секторе Газа, чтобы передать их Международному Уголовному суду.
- По словам Эрдогана, если Израиль не будет остановлен и привлечен к ответственности, больше не будет никакого доверия к мировой системе.
- Более того, он анонсировал визит в Турцию лидера Ирана Ибрагима Раиси, чтобы вместе обсудить вопрос противодействия Израилю.
- Также он заявляет, что полностью разрывает контакты с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху из-за действий Израиля в Газе.