Нападение ХАМАС и "провал" Моссада: Буданов прокомментировал события с войной в Израиле

Кирилл Буданов высказался о событиях, связанных с нападением ХАМАС на Израиль, и начале войны. Глава украинской разведки отметил, что в настоящее время израильтяне отбивают атаку террористов из Сектора Газа.

В то же время Буданов предостерег, что ситуация с войной в Израиле может стать угрожающей для страны. Он также высказался по поводу роли знаменитой израильской разведки Моссад в противостоянии врагам из ХАМАС и Хезболлы.

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Буданов прокомментировал войну в Израиле

Глава ГУР МО подчеркнул, что сейчас идет операция Израиля по возвращению контроля над своими территориями, в частности, Сектора Газа, который был захвачен палестинскими боевиками. Кроме того, израильская армия совершает контртеррористическую операцию по освобождению захваченных заложников и отражению атаки террористов.

В то же время Буданов подчеркнул, что ситуация для Израиля может быть угрожающей. Ведь страну почти полностью окружают вражеские формирования.

Помимо проблем на Юго-Западе страны, существует также проблема на Севере Израиля от группировки Хезболла. Она проводит пока что провокационные обстрелы, на что вооруженные силы Израиля отвечают артиллерийским огнем,

– сказал он.

Однако глава украинского ведомства подчеркнул, что в настоящее время ситуация контролируется как для Хезболлы, так и для Израиля. Он подчеркнул, что будет дальше – увидят все в будущем.

Кроме того, Буданов также высказался по поводу "провала" Моссада в противостоянии нападению боевикам из ХАМАС. Глава ГУР МО подчеркнул, что вовремя понять намерения противника и дать четкий ответ – довольно трудная задача.

"Я бы воздержался от осуждения израильских разведывательных органов. Подождем, когда все закончится, и, возможно, мы узнаем какие-то факты, которые нам не были известны", – рассказал Буданов.

Напоследок глава украинской разведки отметил, что пока война ХАМАС против Израиля не будет отражаться на российско-украинской войне. Однако это может произойти, если противостояние на Ближнем Востоке затянется.

Какая ситуация сейчас с войной в Израиле