Водночас Буданов застеріг, що ситуація з війною в Ізраїлі може стати загрозливою для країни. Він також висловився щодо ролі славнозвісної ізраїльської розвідки Моссад у протистоянні ворогам із ХАМАС і Хезболли.

До теми "Моя суб'єктивна оцінка": Буданов висловився про ймовірність Третьої світової війни

Буданов прокоментував війну в Ізраїлі

Очільник ГУР МО наголосив, що наразі триває операція Ізраїля щодо повернення контролю над своїми територіями, зокрема, Сектору Гази, який був захоплений палестинськими бойовиками. Крім того, ізраїльська армія здійснює контртерористичну операцію за звільнення захоплених заручників й відбиття атаки терористів.

Водночас Буданов наголосив, що ситуація для Ізраїлю може бути загрозливою. Адже країну майже повністю оточують ворожі формування.

Крім проблем на Південному Заході країни, існує також проблема на Півночі Ізраїля від угруповання Хезболла. Воно проводить поки що провокативні обстріли, на що збройні сили Ізраїля відповідають артилерійським вогнем,

– сказав він.

Однак глава українського відомства підкреслив, що наразі ситуація контрольована як для Хезболли, так і для Ізраїлю. Він наголосив, що буде далі – побачать усі в майбутньому.

Крім того, Буданов також висловився щодо "провалу" Моссаду у протистоянні нападу бойовикам із ХАМАС. Очільник ГУР МО підкреслив, що вчасно зрозуміти наміри противника і дати чітку відповідь – досить важке завдання.

"Я б утримався від осудження ізраїльських розвідувальних органів. Зачекаймо, коли все закінчиться, і, можливо, ми дізнаємося якісь факти, які нам не були відомі", – розповів Буданов.

Наостанок глава української розвідки зазначив, що наразі війна ХАМАС проти Ізраїлю не матиме відлуння в російсько-українській війні. Однак це може статися, якщо протистояння на Близькому Сході може затягнутися.

Яка наразі ситуація з війною в Ізраїлі