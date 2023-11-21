Пока альтернативы нет: в каком случае Израиль может выйти из Сектора Газа

Становится более-менее понятно, кто и как в будущем будет работать над восстановлением Сектора Газа, его администрированием, но этого нельзя сказать о военном контингенте. До сих пор неизвестно, какие силы будут отвечать за безопасность в регионе после войны.

Арабские страны сами не хотят вводить свой военный контингент в Газу. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, добавив, что от США такого предложения тоже не поступало.

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Кто будет отвечать за безопасность в Секторе Газа

Можно предположить, что в регион зайдут силы ООН, но для этого необходима резолюция, которая предоставит им соответствующие полномочия. Например, разрешение применять военную силу выдает специальная комиссия, которую создают в ООН. В нее входят главы штабов всех стран-членов, представленных в Совбезе.

"Представьте, что полномочия на то, чтобы применить силу против террористов, будут давать в том числе и россияне. Поэтому Израиль не рассматривает ООН", – отметил Эмиль Шлеймович.

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"Премьер Беньямин Нетаньяху постоянно говорит о том, что Израиль сохранит свое присутствие в сфере обеспечения безопасности в этом районе, но потому, что пока нет никакой другой альтернативы", – подчеркнул Шлеймович.

Если появятся силы, которые создадут блок и будут присутствовать в регионе, такой вариант возможен, потребность в этом есть. Ведь когда закончится война и ХАМАС удастся уничтожить, то это не значит, что в Секторе Газа исчезнет все оружие, которого там очень много.

Также это не значит, что у местных исчезнет желание нападать или вести партизанскую войну – все это надолго, поэтому нужно, чтобы кто-то решал эти вопросы,

– добавил Шлеймович.

По его мнению, идеальным вариантом станет палестинская администрация во главе с умеренным лидером. Он сможет следить за тем, чтобы ХАМАС или джихад не проявляли себя как террористы. Военные силы в регионе должны быть централизованными и принадлежать государству. Так будет возможность справиться с террористическими группировками, а любой диалог или противоречия разрешать цивилизованным путем.

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