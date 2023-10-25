Имеет широкую задачу: почему Эрдоган все чаще поражает скандальными заявлениями

Президент Турции Реджеп Эрдоган неожиданно поддержал ХАМАС и отменил визит в Израиль. Такой ход имеет логическое объяснение.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что в Эрдогана особая история отношений с Израилем. Но он не просто принял сторону ХАМАС. Его задача несколько шире.

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О чем свидетельствует заявление Эрдогана

Как отметил Чаленко, Эрдоган ясно видит, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Иран вместе с прокси-силами превращает себя в ядро мусульманского мира в борьбе за веру и их мировоззрение. Президенту Турции это не нравится.

Таким образом Эрдоган пытается показать себя региональным лидером и выразителем интересов мусульман на Ближнем Востоке. Это тоже сигнал странам Запада.

Он дает знак западным странам. Хотите разрешать ситуацию на Ближнем Востоке – давайте через меня. Это следует расценивать с такой вот точки зрения,

– считает Чаленко.

К теме – смотрите разговор с политологом Игорем Чаленко на ютубе 24 Канала

Украина в этом случае очень взвешенно и правильно себя ведет. Киев полностью осуждает действия ХАМАС, но не утверждает в публичной риторике о конфликте между Израилем и Палестиной.

Заявление Эрдогана: кратко