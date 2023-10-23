Война на 2 фронта будет другой, – Гендельман предположил, как долго может воевать Израиль

Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа. Очевидно, что она продлится не менее нескольких недель, если сойдутся все составляющие.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что подготовка к наземной операции продолжается. Сейчас идет накопление боеприпасов, которые потребуются во время боевых действий.

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Израиль нуждается в больших ракетах к "Железному куполу" и другим системам противоракетной обороны. Также есть потребность и в авиационном вооружении. Но если война затянется, то, вероятно, со временем потребуются и артиллерийские боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.

Вступит ли Хезболла в войну

Как предположил Гендельман, наземная операция в Секторе Газа может занять около нескольких недель. После того наступит этап зачистки, на который тоже уйдет примерно такой же период времени. Далее последуют стабилизационные меры и политическое урегулирование конфликта, которые могут затянуться на годы.

Однако если ливанская Хезболла таки вступит в войну против Израиля, тогда все может серьезно затянуться. Тут все зависит от того, как будет действовать Иран.

Война на два фронта будет совсем другой. Но спусковой крючок великой войны находится в Иране. Там могут не прислушаться к предупреждениям от Соединенных Штатов и Израиля и вступить в войну.

– отметил Гендельман.

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В последние две недели на границе Израиля и Ливана время от времени происходят локальные стычки. Хезболла использует минометы, ПТРК. Израиль отвечает ударами по артиллерии и авиации. Боевики уже официально сообщали, что у них – около 30 погибших.

Война в Израиле: коротко