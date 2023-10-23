Война на 2 фронта будет другой, – Гендельман предположил, как долго может воевать Израиль
Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа. Очевидно, что она продлится не менее нескольких недель, если сойдутся все составляющие.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что подготовка к наземной операции продолжается. Сейчас идет накопление боеприпасов, которые потребуются во время боевых действий.
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Израиль нуждается в больших ракетах к "Железному куполу" и другим системам противоракетной обороны. Также есть потребность и в авиационном вооружении. Но если война затянется, то, вероятно, со временем потребуются и артиллерийские боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.
Вступит ли Хезболла в войну
Как предположил Гендельман, наземная операция в Секторе Газа может занять около нескольких недель. После того наступит этап зачистки, на который тоже уйдет примерно такой же период времени. Далее последуют стабилизационные меры и политическое урегулирование конфликта, которые могут затянуться на годы.
Однако если ливанская Хезболла таки вступит в войну против Израиля, тогда все может серьезно затянуться. Тут все зависит от того, как будет действовать Иран.
Война на два фронта будет совсем другой. Но спусковой крючок великой войны находится в Иране. Там могут не прислушаться к предупреждениям от Соединенных Штатов и Израиля и вступить в войну.
– отметил Гендельман.
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В последние две недели на границе Израиля и Ливана время от времени происходят локальные стычки. Хезболла использует минометы, ПТРК. Израиль отвечает ударами по артиллерии и авиации. Боевики уже официально сообщали, что у них – около 30 погибших.
Война в Израиле: коротко
- 7 октября боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля и запустили несколько тысяч ракет. ЦАХАЛ довольно быстро нейтрализовал угрозу, а теперь готовится к наземной операции в секторе Газа.
- Параллельно продолжаются удары по военным объектам ХАМАС в Газе. Также, например, 22 октября израильская армия ударила по двум отрядам террористов в Ливане.
- Кроме того, 22 октября сирийское государственное информационное агентство сообщило о взрывах на аэродромах в Дамаске и Алеппо. Там обвинили во всем Израиль.