Иран предупредил Израиль о вмешательстве в войну, если бомбардировка Газы не прекратится
Источник:The Jerusalem Post
Тегеран предупредил о "тяжких последствиях", если солдаты ЦАХАЛ не прекратят бомбардировку Сектора Газа. Там подчеркнули, что "ситуация может выйти из-под контроля".
Известно, что Иран направил Израилю личное сообщение через ООН. Также они опубликовали публичное заявление, "если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация "может иметь далеко идущие последствия".
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Иран предупредил Израиль о вмешательстве в войну
Так, Иран обнародовал предупреждение и направил Израилю личное сообщение через ООН о том, что он может вмешаться в войну, если ЦАХАЛ продолжит бомбардировку в Секторе Газа и не прекратит военную операцию.
Если операции в Газе не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и иметь далеко идущие последствия,
– говорится в сообщении.
Иран хочет, чтобы Сирия открыла второй фронт
Высокопоставленный израильский чиновник обвинил Иран в попытке открыть второй фронт войны путем размещения оружия в Сирии или через нее.
Отвечая на публикацию в соцсетях, предполагающую, что Иран может принять такую стратегию в Сирии, Джошуа Зарка – глава отдела стратегических вопросов МИД Израиля – написал: "Они (иранцы) есть".
Зарка также добавил: "Мы (израильтяне) есть", в ответ на оригинальный пост, в котором говорится, что Израиль пытался предотвратить такое развитие событий, атакуя аэропорты Сирии.
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- Армия обороны Израиля 15 октября заявила, что во время ударов ЦАХАЛ по старшим оперативникам и террористической инфраструктуре в Секторе Газа был убит командир Нухбы, отвечавший за резню в кибуце Нириме.
- 14 октября Израиль нанес воздушный удар по аэропорту в городе Алеппо. По словам очевидцев, вблизи аэропорта прогремели сильные взрывы, причиной которых мог стать удар двумя ракетами по взлетно-посадочной полосе.
- Также 14 октября стало известно, что из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами. Так, более 200 наших земляков возвращаются домой.