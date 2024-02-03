Будут не только террористические войны: как относятся израильтяне к перемирию с ХАМАС

В Секторе Газа продолжается военная операция армии Израиля. Ее конечной целью называют полное уничтожение террористической группировки ХАМАС. До тих пор страна не может согласиться на прекращение боевых действий.

На территории Газы вообще не должно остаться ни одного палестинского боевика. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что у ХАМАС кардинально другая позиция и требования.

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Чего хочет ХАМАС и Израиль

Боевики требуют от Израиля окончания войны и выхода из Сектора Газа. Далее они предполагают возможность переговоров по заложникам. На Израиль возвращает их к предыдущим договоренностям – несколько дней перемирия для обмена людьми.

Когда-то ХАМАС согласился на это соглашение, потому что неправильно оценил серьезность намерений Израиля. Он думал, что в течение перемирия на страну начнется международное давление с требованием закончить войну. Но этого не произошло. Израиль возобновил боевые действия, когда ХАМАС перестал отдавать заложников,

– рассказал Цви Зильбер.

Теперь боевики требуют только полного прекращения войны. Только после этого они готовы говорить о заложниках. Это делают для того, чтобы показать своему народу, что нападение якобы было не зря. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже заявил, что выхода из Сектора Газы не будет, так же как и освобождения террористов в таких больших количествах.

Каждый израильтянин хочет возвращения всех заложников, но мы также понимаем, что за обмен 136 жизней – можем потерять тысячи, потому что столько террористов с кровью на руках вернутся в Газу. Все они возьмутся за оружие и будут бороться против нас,

– подчеркнул израильский журналист.

"Все это приведет не только к террористическим войнам. Начнутся "горячие", присоединится Хезболла, другие террористические организации. Это взбодрит Иран и он начнет вооружать ХАМАС с еще большей силой", – добавил Цви Зильбер.

Поэтому сейчас на весах интересы 10 миллионов израильтян и 136 человек и членов их семей, которые считают, что заложников надо освобождать любой ценой. Но с такой позицией соглашается лишь 20 – 30% населения страны. Большинство понимает, какие ужасные последствия могут быть от такого решения.

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