Люди не отходят далеко от домов: как живет Израиль в условиях войны

Подразделения израильской армии работают над нейтрализацией угрозы ХАМАС. А боевики продолжают запускать ракеты по Израилю.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник запаса Армии обороны Израиля Марк Бабот, отметив, что израильская армия работает над очисткой территории Сектора Газа от террористов. Продолжаются удары по инфраструктуре ХАМАС. Уже было поражено более 400 целей.

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Южные регионы Газы не находятся под ударами, ведь туда эвакуируются гражданские из северных районов. Израиль неоднократно об этом отмечал, чтобы местные мирные жители могли уехать в безопасные места. Это позволяет минимизировать потери среди гражданских.

Продолжается уничтожение командиров среднего звена ХАМАС. Параллельно оказывается гуманитарная помощь гражданскому населению Газы, несмотря на кровавую вакханалию, которую начали боевики ХАМАС 3 недели назад. Согласно международному законодательству сторона, начавшая войну, виновна в гибели мирных людей. Израиль никогда не будет стрелять по гражданским объектам,

– отметил Бабот.

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Как живет Израиль в условиях войны

Как рассказал Бабот, небо Израиля прикрыто разными средствами ПВО. При этом с начала войны по стране было запущено около 7 тысяч воздушных целей. Однако зенитные ракетные комплексы сбивают большинство ракет.

Люди понимают, что нельзя уходить далеко от домов. Следует находиться вблизи бомбоубежищ, где реально укрыться от ракетных ударов.

Люди не отходят вдали от домов. Понимают, что нужно идти в бомбоубежища. Но в общем-то все работает. Только развлекательные заведения сейчас не работают,

– заметил Бабот.

Война в Израиле: коротко