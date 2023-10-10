В Секторе Газа прогремели мощные взрывы ночью, среди погибших журналисты – СМИ
Источник:CNN
Между Израилем и ХАМАС продолжаются боевые действия, начавшиеся 7 октября после нападения палестинских боевиков. Так, ночью 10 октября мощные взрывы прогремели в Секторе Газа, который контролируют палестинцы.
Впоследствии стало известно, что после этой атаки погибли. Среди жертв также смогли идентифицировать двух журналистов, работавших в Секторе Газа.
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Взрывы раздавались возле Сектора Газа
Корреспонденты, работавшие на месте событий в Израиле, около 4 утра по местному времени услышали мощные взрывы и громкий грохот в Секторе Газа. Журналисты отметили, что, вероятно, это были удары по военным объектам палестинцев.
Взрывы также слышали и в израильском городе Ашкелон. Очевидцы отмечали, что слышали звук истребителей, летевших над границей между Израилем и Сектором Газа.
Один из журналистов также видел "большие вспышки в небе" и "услышал звук очень сильного удара", доносившийся из Газы. К тому же там слышали работу беспилотников и вертолет, летевший вблизи границы с Газой.
Известно о жертвах в результате удара по палестинцам
Телекомпания Al Jazeera впоследствии сообщила, что, по данным очевидцев из Газы, пять человек, в том числе по меньшей мере два журналиста, погибли во время израильской воздушной атаки на жилой дом в западной части палестинского анклава.
Кроме того, в турецком агентстве Anadolu смогли идентифицировать двух погибших журналистов, как Саида Аль-Тавила и Мохаммада Собха. В сети также появились фото этой атаки по Сектору Газа.
Взрывы в Секторе Газа / Фото Mahmud Hams / AFP
Следует подчеркнуть, что 9 октября Комитет по защите журналистов сообщил, что после начала боевых действий были убиты еще три палестинских журналиста. Один был ранен, а еще двое числятся пропавшими без вести с 7 октября.
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии 9 октября выпустили совместное заявление по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Они подчеркнули, что будут поддерживать Израиль в его праве на самооборону и защиту своего народа от "таких зверств".
- До этого стало известно, что в кибуце Беэри нашли более 100 тел убитых израильтян. Таким образом, террористы из ХАМАС убили десятую часть людей, проживавших в этом кибуце.
- В то же время в ХАМАС заявили, что якобы уже готовы к переговорам с Израилем. Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что организация "достигла своих целей" и уже якобы готова к чему-то новому.