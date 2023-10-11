Белый дом рассматривает возможность включить помощь Израилю и Украине в один пакет, – WP

В Белом доме сейчас думают объединить финансирование Украины в срочный пакет помощи для Израиля. Это решение станет значительным рычагом для того, чтобы Конгресс США все же одобрил помощь для нашего государства.

Журналисты Washington Post подчеркнули, что таким решением администрация президента США также обезопасит финансирование возможных нареканий со стороны растущей оппозиции в Республиканской партии в Палате представителей. Кроме того, США хотят продолжить помогать Украине на фоне войны между ХАМАС и Израилем.

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Авторы материала, ссылаясь на двух чиновников администрации США, отметили, что сейчас в Белом доме еще окончательных решений по объединению помощи еще не приняли. Один из чиновников сказал, что этот шаг рассматривается как потенциальное средство борьбы с оппозицией со стороны ультраправых, категорически выступающих против предоставления дополнительной помощи Украине и одновременно поддерживающих помощь Израилю.

Также чиновники в администрации Байдена проинформировали лидеров Палаты представителей и Сената, а также членов ключевых комитетов, что Белый дом готовится получить разрешение Конгресса на дальнейшую военную помощь Израилю. Срочный запрос поступил после значительной атаки, предпринятой боевиками ХАМАС, и ожидается, что он будет подан в Конгресс на следующей неделе.

После нападения демократы и республиканцы продемонстрировали решительную солидарность с Израилем, подтверждая непреклонную преданность Соединенных Штатов своему верному союзнику. Примечательно, что даже консервативные члены Конгресса, соблюдающие ультраправые идеологии и выступающие против оказания помощи Украине, выразили свою непреклонную поддержку Израилю.

В конце концов, чиновники Белого дома и группа проукраинских законодателей рассматривают объединение двух запросов в помощь. Цель этого решения состоит в том, чтобы склонить определенных республиканцев проголосовать за комбинированный пакет, поскольку они не хотели бы препятствовать оказанию военной помощи Израилю.

Спикер Белого дома Джон Кибри отмечал, что оба государства для Соединенных Штатов "важны". В то же время он отказался подчеркивать, будет ли администрация объединять эти два пакета.

США испытывают трудности с объединением пакетов

Журналисты подчеркнули, что Белый дом столкнется с проблемами вне зависимости от того, какое решение о финансировании примет. Заметное препятствие возникает из-за "турбулентности", продолжающейся в Палате представителей, где до сих пор нет спикера после того, как законодатели-республиканцы на прошлой неделе устранили Кевина Маккарти.

Согласно существующему регламенту Палаты представителей, ответственность за предложение законопроектов лежит на спикере, что вызывает сомнения в способности Палаты представителей одобрить любой план помощи, пока не будет определен преемник Маккарти. Процесс отбора начнется 10 октября, однако он может продолжиться из-за отсутствия консенсуса республиканцев в отношении единого кандидата.

Авторы материала также подчеркнули, что аналитики, включая сторонников помощи обеим нациям, предостерегают Белый дом от участия в политических маневрах, которые могут непреднамеренно подорвать текущую потребность Израиля в помощи. Ведь это решение потенциально может изолировать часть прогрессивных политиков, ранее выражавших опасения или громкое неодобрение увеличения военной помощи, оказанной Израилю.

В конце концов, таким образом администрация Байдена сможет усилить нарратив относительно того, что США должны помогать своим партнерам, когда те подверглись нападению от врага.

В то же время, одновременные запросы на военную помощь от Украины и Израиля могут увеличить нагрузку на американские запасы, в частности, на 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, крайне нужные нашему государству, и которые стремится получить Иерусалим.