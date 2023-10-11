"А он хоть куда-то доезжал": зачем Кадыров закричал о возможности поддержать Палестину

Рамзан Кадыров выразил поддержку напавшим на Израиль боевикам ХАМАС. Также самопровозглашенный глава Чечни выдал, что готов отправить "миротворцев" на помощь палестинским террористам.

Кроме того, президент Палестины Махмуд Аббас вроде бы планирует посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. Как рассказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин, такое посещение традиционно для Кремля. Ведь Махмуд Аббас бывший агент КГБ, поэтому продолжает контактировать с Россией.

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Зачем Кадыров заговорил об отправлении "миротворцев" в Палестину

"Если говорить о Кадырове. Какие "миротворцы"? Куда они доедут? А он хоть куда-то доезжал? В Ростов, например. Это просто смешно. Пусть попробует. Пусть попытается ступить на территорию Израиля. Неизвестно, чем это закончится для его "миротворцев"", – сказал российский правозащитник.

По словам Фейгина, в заявлении Кадырова читается пропагандистская риторика. Однако амбиции самопровозглашенного главы Чечни останутся в его мечтах. Рамзан Кадыров – это созданная фигура Кремля.

Конечно, "Дон" имеет определенные индульгенции от Путина, поэтому и болтает такие вещи. Ведь другим субъектам России, исповедующим ислам, не разрешено выступать с такими нарративами.

За словами Кадырова ничего не стоит. Он всегда что-то обещает, но никогда ничего не реализует,

– подчеркнул Фейгин.

Что означает для России проигрыш ХАМАС в войне против Израиля

Как заметил российский правозащитник, предположительно, боевиков ХАМАС могли готовить наемники ЧВК "Вагнера", но на территории Сирии, в частности, учить руководить БПЛА. Однако для этого требуются существенные доказательства.

Если такие факты будут, то это будет ужасно для Москвы. Как минимум, Израиль сменит позицию с умеренной на более горячую поддержку Украины в войне с Москвой,

– отметил Фейгин.

Также, по его мнению, если ХАМАС проиграет Израилю, возможно, для Украины это будет выгодно.

Фэйгин также считает, что затягивание Запада с поставками оружия в Украину привело к новому конфликту на Ближнем Востоке.

Фейгин предположил, что будет означать проигрыш ХАМАС для России: смотреть видео

"Если бы с Москвой решительнее действовали и поставляли Украине оружие, возможно, все бы иначе происходило. Уже 20 месяцев война и не видно ни конца ни края, поэтому это становится соблазном в некоторых местах проводить подобные операции или начинать войны. Поскольку в этой мутной ситуации можно решить свои проблемы", – заметил российский правозащитник.

Однако, если Израиль достаточно быстро "приструнит" террористов ХАМАС, то Москва, скорее всего, проиграет в этой ситуации, чем выиграет. Ведь Запад начнет более решительно поставлять оружие нашему государству и Израиль станет более крепким союзником Украины.

Российский след на Ближнем Востоке