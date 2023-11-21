В ХАМАС заявили, что "приближаются" к соглашению о перемирии с Израилем

В ХАМАС заявили, что они "приближаются" к заключению соглашения о перемирии с Израилем. Такое заявление сделал лидер палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Гания.

Издание пишет, что им информацию сообщил помощник Гании, отправив заявление лидера. Кстати, израильский военный обозреватель убеждал, что перемирие с ХАМАС недопустимо.

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Что сказали в ХАМАС о возможном перемирии

Представители ХАМАС "приближаются к соглашению о перемирии" с Израилем,

– написало издание.

Журналисты добавили, что ХАМАС направил это сообщение катарским официальным лицам, играющим роль посредников. Однако никаких подробностей об условиях потенциального соглашения боевики не предоставили.

Кстати, Израиль в начале войны с ХАМАС в октябре убеждал, что их цель – уничтожить всех боевиков ХАМАС.

Израиль и ХАМАС договариваются о заложниках