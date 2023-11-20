Израилю "светит" самый трудный этап войны против ХАМАС, – The Wall Street Journal
Источник:The Wall Street Journal
Израиль ведет войну против ХАМАС уже более шести недель. Несмотря на это, многие лидеры боевиков еще остаются в живых.
Журналисты написали, что тяжелый этап войны против ХАМАС в Израиле еще впереди. Именно такую позицию издание озвучило, ссылаясь на высокопоставленные израильские офицеры и аналитики.
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Что говорят о войне между Израилем и ХАМАС
Журналисты отметили, что Израиль переносит фокус своей военной кампании на Юг Газы. Именно там ЦАХАЛ "светит" самый тяжелый этап шестинедельной войны, ведь они стремятся:
- разгромить боевиков;
- на фоне углубления гуманитарного кризиса вернуть заложников.
В последние дни израильские командиры сигнализировали о смещении на Юг, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали туда, когда израильские войска вошли, и некоторые лидеры скрылись в густонаселенных городах или в подземных туннелях, где меньше авиаударов и меньше боевых действий…
– убеждены журналисты.
Они добавили, что Армия обороны Израиля в значительной степени взяла под контроль северную часть сектора Газа, однако частично уничтожила военный потенциал ХАМАСа и не обезвредила многих его лидеров. На Юге Газа боевики почти наверняка окажутся более решительными противниками, ведь у них останется мало вариантов развития событий, кроме борьбы.
Заложники являются лучшим рычагом, который есть у лидеров ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на Юг, поскольку боевики стремятся прекратить боевые действия, по крайней мере, временно,
– заявил собеседник издания.
Более того, действия Израиля на Юге Газа усложнят большое количество мирных жителей. Ведь в середине октября Армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться на Юг Газы.
Кстати, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в эфире канала CBS призвал Израиль сузить "зону активных боевых действий, уточнив, где гражданские лица могут искать убежища от боевых действий" на Юге.
Последние новости о войне Израиля и ХАМАС
- Армия обороны Израиля заявила, что боевики ХАМАСа использовали сооружение больницу Аль-Шифа как свой командный центр. Буквально 17 ноября бойцы Цахала обнаружили вход в тоннель на территории больницы.
- Уже 18 ноября Израиль приказал с помощью громкоговорителей в течение часа эвакуировать больницу Аль-Шифа. Перед этим медики заявляли, что многих пациентов невозможно переместить.
- Наконец, 19 ноября Израиль показал сети тоннелей, которые боевики разместили под больницей Аль-Шифа. По словам израильских военных, там находился главный командный центр боевиков ХАМАС.