Еще 9 заложников погибли при обстреле Израилем Сектора Газа, – ХАМАС

Военное крыло террористической группировки ХАМАС заявило, что 9 заложников погибли в результате бомбардировок Сектора Газа. В частности, среди них были четверо иностранцев.

Заложники погибли за последние сутки. Израиль якобы ударил по районам, где они содержались.

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ХАМАС заявил о погибших заложниках

Группировка "Кассам" заявила, что девять заложников за последние 24 часа погибли, когда израильские военные нанесли удар по районам, где их содержали.

Это заявление сделали на следующий день после того, как в ХАМАС сообщили о смерти 13 заложников. Они также якобы погибли в результате израильских обстрелов. Так, общее количество убитых заложников выросло до 22.

Израильским журналистам не удалось проверить это заявление независимым образом. Страна отвергала предыдущие подобные заявления как пропагандистские, сообщая, что располагает собственной информацией.

Террористы ХАМАС, напавшие на приграничные израильские населенные пункты, взяли в заложники около 150 – 200 человек. Среди них есть пожилые люди и дети.

Информация о том, что некоторые граждане Украины, которых считают без вести пропавшими, попали в плен в ХАМАС, не подтвердилась. К сожалению, среди жертв нападения террористов на Израиль наше государство имеет больше всего пострадавших. Вероятно, причиной являются доступные цены на недвижимость и аренду в южных районах, которые и атаковали боевики. Следует заметить, что среди погибших исключительно украинский паспорт имел только один человек.

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