Эрдоган сравнил погибших в Секторе Газа с жертвами в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приравнял жертв в Секторе Газа к погибшим в российско-украинской войне. Он заявил, что за смертями в Секторе Газа "молча наблюдают".

Соответствующие заявления турецкий лидер озвучил на пропалестинском митинге в Стамбуле 28 октября. После предварительных заявлений Эрдогана Иерусалим сообщил об отзыве дипломатов из Турции.

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Что известно о скандальном заявлении Эрдогана

Президент Турции заявил на митинге, что объявит Израиль миру "военным преступником". Мол, они готовятся к этому. Кроме того, он назвал израильское государство "оккупантом" и приравнял жертв войны в Секторе Газа к погибшим в Украине.

Те, кто проливает крокодиловые слезы за мирными жителями, погибшими в украинско-российской войне, молча наблюдают за смертью тысяч невинных детей в Газе,

– заявил Эрдоган.

Он также назвал Запад "главным виновником разворачивающейся в Газе резни". Хотя на самом деле террористы ХАМАС напали на Израиль, начали убивать и брать в плен гражданских.

Что касается гибели людей, то Эрдоган заявил, что Анкара не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле.

"Мы скорбим по каждому мирному жителю, и Израилю на это плевать. Мы проливали слезы за жителями многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни", – сказал президент Турции.

Кроме того, Эрдоган добавил:

"конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость?";

"в Секторе Газа происходит не защита, а открытая, жестокая резня".

Кратко о заявлениях Эрдогана