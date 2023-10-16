Осталось 24 часа: ВОЗ предупредила о приближении Сектора Газа к катастрофе

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Сектор Газа приближается к катастрофе. Остались только сутки.

По состоянию на 21:34 15 октября было известно, что в Секторе Газа погибли 2 670 человек, а 9 600 – получили ранения. В свою очередь, в Израиле погибли 1 400 человек, еще 3 418 – пострадавшие.

В Израиле ликвидировали 1500 боевиков ХАМАС. Кроме этого, сообщали о 56 убитых и 700 раненых лицах на Западном берегу, а также 12 погибших в Ливане.

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Остались сутки до катастрофы

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в Секторе Газа воды, электроэнергии и топлива осталось всего на 24 часа, после этого последует "настоящая катастрофа".

Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед Аль-Мандхари заявил, что Сектор Газа должен получить конвои с помощью, которые сейчас застряли на пограничном с Египтом переходе "Рафах".

Если помощь не поступит, врачи будут вынуждены готовить свидетельства о смерти для своих пациентов,

– подчеркнул Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье.

Заметим, что в ООН также сообщали о том, что топлива для больниц в Секторе Газа осталось на сутки. Ранее Израиль решил полностью заблокировать этот регион – там не было ни света, ни воды.

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Кратко о ситуации в Израиле и Секторе Газа