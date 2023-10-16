Осталось 24 часа: ВОЗ предупредила о приближении Сектора Газа к катастрофе
Источник:The Times of Israel
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Сектор Газа приближается к катастрофе. Остались только сутки.
По состоянию на 21:34 15 октября было известно, что в Секторе Газа погибли 2 670 человек, а 9 600 – получили ранения. В свою очередь, в Израиле погибли 1 400 человек, еще 3 418 – пострадавшие.
В Израиле ликвидировали 1500 боевиков ХАМАС. Кроме этого, сообщали о 56 убитых и 700 раненых лицах на Западном берегу, а также 12 погибших в Ливане.
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Остались сутки до катастрофы
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в Секторе Газа воды, электроэнергии и топлива осталось всего на 24 часа, после этого последует "настоящая катастрофа".
Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье Ахмед Аль-Мандхари заявил, что Сектор Газа должен получить конвои с помощью, которые сейчас застряли на пограничном с Египтом переходе "Рафах".
Если помощь не поступит, врачи будут вынуждены готовить свидетельства о смерти для своих пациентов,
– подчеркнул Региональный директор ВОЗ в Восточном Средиземноморье.
Заметим, что в ООН также сообщали о том, что топлива для больниц в Секторе Газа осталось на сутки. Ранее Израиль решил полностью заблокировать этот регион – там не было ни света, ни воды.
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Кратко о ситуации в Израиле и Секторе Газа
- Сейчас в Хан-Юнисе беженцев больше, чем жителей. Раньше там жили 400 тысяч человек, а теперь – миллион. Хан-Юнис расположен на юге Сектора Газа. Именно через него проходит официальный маршрут эвакуации, обнародованный израильскими властями.
- Люди имеют очень мало воды и спят на улице. Египет опасается, что будет хуже, если открыть пропускной пункт "Рафах". Ведь тогда толпа просто сметет все на своем пути. Корреспондент BBC заявил, что ситуация не похожа на предыдущие войны в Секторе Газа – все гораздо хуже.
- Украина пытается эвакуировать своих граждан с Ближнего Востока. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, как идет этот процесс.