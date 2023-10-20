"Будет долго и тяжело": Израиль анонсировал наземную операцию в Секторе Газа
Источник:CNN
Военно-политическое руководство Израиля анонсировало наземную операцию в Секторе Газа, где скрываются боевики ХАМАС. Израиль готовится к войне на территории, контролируемой террористами.
Высшее руководство Израиля 19 октября обратилось к бойцам ЦАХАЛ. Так, глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "вскоре увидят" анклав "изнутри".
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Руководство Израиля обратилось к бойцам ЦАХАЛ
"Вы видите Газу сейчас издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Команда придет", – сказал Галлант.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с отдельным визитом в граничащем с Сектором Газа районе, тоже анонсировал наступление.
Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы добиться победы. За победу! Вы готовы?
− заявил Нетаньяху военным, дислоцирующимся вблизи Сектора Газа.
Командующий Южного командования Армии обороны Израиля Ярон Финкельман заявил войскам на другом участке границы, что "маневры сместят войну на сторону врага" и что ЦАХАЛ победит на вражеской территории.
Финкельман отметил, что операция будет длинной, интенсивной и тяжелой.
"Это маневрирование будет долгим, тяжелым, длительным, интенсивным, но у нас лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ", – заявил он.
Наземная операция в Секторе Газа: что известно
- Израильские военные возобновили контроль над территорией Израиля, временно захваченной боевиками ХАМАС во время нападения. На территории Израиля были обнаружены тела 1500 террористов.
- После этого Израиль начал готовиться к наземной операции в Секторе Газа, поскольку руководство страны поставило цель уничтожить террористов ХАМАС.
- Начало наземной операции ЦАХАЛ откладывалось по ряду причин. Одна из них заключалась в том, что боевые действия на территории Сектора Газа могли привести к большому количеству жертв среди гражданских, не успевших эвакуироваться.
- Кроме того, боевики ХАМАС удерживают около 200 заложников, среди которых иностранцы, и которых террористы угрожают казнить.
- В конце концов, наземную операцию, вероятно, отложили из-за визита в Израиль лидера США Джо Байдена. В предыдущие дни Израиль посетили ряд мировых лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Британии Риши Сунака.