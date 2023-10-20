"Будет долго и тяжело": Израиль анонсировал наземную операцию в Секторе Газа

Военно-политическое руководство Израиля анонсировало наземную операцию в Секторе Газа, где скрываются боевики ХАМАС. Израиль готовится к войне на территории, контролируемой террористами.

Высшее руководство Израиля 19 октября обратилось к бойцам ЦАХАЛ. Так, глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "вскоре увидят" анклав "изнутри".

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Руководство Израиля обратилось к бойцам ЦАХАЛ

"Вы видите Газу сейчас издалека, вскоре вы увидите ее изнутри. Команда придет", – сказал Галлант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с отдельным визитом в граничащем с Сектором Газа районе, тоже анонсировал наступление.

Весь народ Израиля стоит за вами, и мы нанесем сильный удар нашим врагам, чтобы добиться победы. За победу! Вы готовы?

− заявил Нетаньяху военным, дислоцирующимся вблизи Сектора Газа.

Командующий Южного командования Армии обороны Израиля Ярон Финкельман заявил войскам на другом участке границы, что "маневры сместят войну на сторону врага" и что ЦАХАЛ победит на вражеской территории.

Финкельман отметил, что операция будет длинной, интенсивной и тяжелой.

"Это маневрирование будет долгим, тяжелым, длительным, интенсивным, но у нас лучшие командиры и бойцы, которых может предложить ЦАХАЛ", – заявил он.

Наземная операция в Секторе Газа: что известно