Замедляющий дыхание газ: боец ВСУ рассказал, о запрещенном оружии врага
Российские военные любой ценой пытаются получить преимущество над Вооруженными Силами Украины на поле боя. Для этого не только меняют нерабочие тактики, но и используют запрещенное оружие.
Россияне усовершенствовали свои навыки на поле боя. Многое оккупанты переняли именно у украинских военных. Подробнее о новой тактике врага 24 Каналу рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.
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Враг изменяет и улучшает тактику
Российское командование, вероятно, понятно, что тактика "мясных" штурмов не удачна. Сейчас оккупанты несколько изменили свою тактику и работают более комплексно.
Враг перенял у нас лучше всего, это факт. В частности, использование БпЛА разных типов. Сейчас нас бомбят FPV-дронами, систематически сбрасывают боеприпасы с "Мавиков". Это то, что мы делали с начала войны,
– рассказал Денис Ярославский.
В общем, тактика россиян на поле боя менялась уже неоднократно. Так что недооценивать врага не стоит – на поле боя эволюционируют как Вооруженные Силы Украины, так и вражеские войска.
"Враг очень качественно использует системы РЭБ, очень качественно начал использовать системы бомбардировки дронами. Они на Купянском направлении стали больше беречь людей, поэтому используют артиллерию и дроны", – отметил Ярославский.
Есть данные, что в России сейчас работает более 100 институтов, разрабатывающих и совершенствующих системы РЭБ и дроны.
Денис Ярославский об изменении тактики врага: смотреть видео
Именно поэтому Украина нуждается в новейших образцах вооружения.
"Если сейчас наши партнеры этого не поймут и не станут поставлять нам современные высокотехнологичные средства, то динамика будет отрицательной", – подчеркнул военный.
Кроме того, оккупанты прибегают к использованию и запрещенного оружия.
На Купянско-Лиманском направлении мы сталкивались с тем, что враг использовал химический яд. То есть они применяли газ, из-за которого замедляется дыхание. Раньше на Бахмутском направлении мы постоянно видели "фейерверки" из фосфора,
– вспомнил военный.
Враг ничем не гнушается и использует все, что есть у них под руками. К сожалению, у россиян до сих пор немало артиллерийских систем, несмотря на бешеные потери, которые наносят им ВСУ.
Где продолжаются ожесточенные бои
На фронте сейчас есть два самых горячих направления – Авдеевское и Купянское со стороны Лимана. Там враг активизировался и постоянно проводит штурмовые действия.
"На Купянском направлении враг постоянно работает по Купянско-Узловому, по переправам, пытается захватить логистические линии, за которые сейчас продолжаются бои", – отметил Ярославский.
На Авдеевском направлении ВСУ стойко держат оборону. Планы вражеских войск известны – они пытаются сделать с Авдеевкой то, что сделали с Бахмутом.
Какая ситуация на фронте: подробнее
- На Бахмутском направлении россияне сейчас находятся в активной обороне. Ожесточенные бои идут возле Богдановки, Андреевки и Клещеевки. Сейчас враг пытается остановить ВСУ, а также вернуть ранее утраченные позиции.
- Непростая ситуация и на Авдеевском направлении. Россияне хотят штурмовать Авдеевский коксохим. По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, украинские военные контролируют ситуацию. У врага сейчас нет прорывов. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий россияне не могут использовать технику.
- Тем временем украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Там российским оккупантам наносят немалый потери в живой силе и технике, истощая их вдоль всей линии фронта.