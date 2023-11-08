Замедляющий дыхание газ: боец ВСУ рассказал, о запрещенном оружии врага

Российские военные любой ценой пытаются получить преимущество над Вооруженными Силами Украины на поле боя. Для этого не только меняют нерабочие тактики, но и используют запрещенное оружие.

Россияне усовершенствовали свои навыки на поле боя. Многое оккупанты переняли именно у украинских военных. Подробнее о новой тактике врага 24 Каналу рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

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Враг изменяет и улучшает тактику

Российское командование, вероятно, понятно, что тактика "мясных" штурмов не удачна. Сейчас оккупанты несколько изменили свою тактику и работают более комплексно.

Враг перенял у нас лучше всего, это факт. В частности, использование БпЛА разных типов. Сейчас нас бомбят FPV-дронами, систематически сбрасывают боеприпасы с "Мавиков". Это то, что мы делали с начала войны,

– рассказал Денис Ярославский.

В общем, тактика россиян на поле боя менялась уже неоднократно. Так что недооценивать врага не стоит – на поле боя эволюционируют как Вооруженные Силы Украины, так и вражеские войска.

"Враг очень качественно использует системы РЭБ, очень качественно начал использовать системы бомбардировки дронами. Они на Купянском направлении стали больше беречь людей, поэтому используют артиллерию и дроны", – отметил Ярославский.

Есть данные, что в России сейчас работает более 100 институтов, разрабатывающих и совершенствующих системы РЭБ и дроны.

Денис Ярославский об изменении тактики врага: смотреть видео

Именно поэтому Украина нуждается в новейших образцах вооружения.

"Если сейчас наши партнеры этого не поймут и не станут поставлять нам современные высокотехнологичные средства, то динамика будет отрицательной", – подчеркнул военный.

Кроме того, оккупанты прибегают к использованию и запрещенного оружия.

На Купянско-Лиманском направлении мы сталкивались с тем, что враг использовал химический яд. То есть они применяли газ, из-за которого замедляется дыхание. Раньше на Бахмутском направлении мы постоянно видели "фейерверки" из фосфора,

– вспомнил военный.

Враг ничем не гнушается и использует все, что есть у них под руками. К сожалению, у россиян до сих пор немало артиллерийских систем, несмотря на бешеные потери, которые наносят им ВСУ.

Где продолжаются ожесточенные бои

На фронте сейчас есть два самых горячих направления – Авдеевское и Купянское со стороны Лимана. Там враг активизировался и постоянно проводит штурмовые действия.

"На Купянском направлении враг постоянно работает по Купянско-Узловому, по переправам, пытается захватить логистические линии, за которые сейчас продолжаются бои", – отметил Ярославский.

На Авдеевском направлении ВСУ стойко держат оборону. Планы вражеских войск известны – они пытаются сделать с Авдеевкой то, что сделали с Бахмутом.

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