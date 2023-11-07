Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал 24 Каналу, что после того, как по тылам противника поработали украинские артиллеристы и ракетные войска, то безумных обстрелов, которые устраивали россияне раньше, уже нет.
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Получают снаряды от Северной Кореи
С первых дней полномасштабного вторжения артиллерийский натиск врага был такой интенсивности, что он "перемалывал" даже небольшие лесополосы.
Сейчас немного пошло на убыль, но оккупантам действительно помогла Северная Корея. Они получили боекомплект и снова у них активность усилилась,
– отметил экс-глава Луганской ОВА.
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Россиянам не удается наступлениями и штурмами, в которые они бросают большое количество пехоты, захватить позиции ВСУ.
Единственное, когда где-то наши военные могут оставить свои позиции, – если вражеская артиллерия разбила вдребезги блиндажи и окопы и им негде спрятаться.
"А смысла оставаться в открытом поле даже в остатках леса для того, чтобы погибнуть, никакого нет. Нам нужно беречь наших военных, чтобы они в дальнейшем могли там проводить активные боевые действия", – подчеркнул Сергей Гайдай.
Что известно о поставках из Северной Кореи оружия оккупантам
- В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын посетил Россию и провел встречу с Владимиром Путиным. В частности, они вероятно обсуждали поставки северокорейского оружия россиянам.
- В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что начиная с августа 2023 года Россия начала получать от КНДР снаряды калибра 122 и 152 миллиметров для орудий советского образца, ракеты для РСЗО "Град" и танковые снаряды.
- Позже Белый дом подтвердил, что Пхеньян поставил российским захватчикам свыше тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов.
- Также спутники зафиксировали перемещение судов между Северной Кореей и Россией, которые они пытались скрыть. При этом грузы из КНДР доставлялись в российский военный порт. Аналитики из США предположили, что Пхеньян оказывает военную помощь Москве.