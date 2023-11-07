Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав 24 Каналу, що після того, як по тилах противника попрацювали українські артилеристи та ракетні війська, то шалених обстрілів, які влаштовували росіяни раніше, вже немає.

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Отримують снаряди від Північної Кореї

З перших днів повномасштабного вторгнення артилерійський натиск ворога був такої інтенсивності, що він "перемелював" навіть невеличкі лісосмуги.

Зараз трішечки пішло на спад, але окупантам дійсно допомогла Північна Корея. Вони отримали боєкомплект і знову в них активність посилилася,

– зазначив ексголова Луганської ОВА.

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Росіянам не вдається наступами та штурмами, в які вони кидають велику кількість піхоти, захопити позиції ЗСУ.

Єдине, коли десь наші військові можуть залишити свої позиції, – якщо ворожа артилерія розбила вщент бліндажі та окопи і їм немає де сховатися.

"А сенсу залишатись у відкритому полі навіть в залишках лісу для того, щоб загинути, ніякого немає. Нам треба зберігати наших військових, щоб вони надалі могли там проводити активні бойові дії", – підкреслив Сергій Гайдай.

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