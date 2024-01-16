Ничего хорошего для России: какие проблемы может вызвать ситуация в Красном море

Авиация и боевые корабли США и Великобритании 12 января нанесли удары по военным группировкам хуситов в Йемене, развернувшим охоту за торговыми судами в Красном море. Йеменские боевики фактически блокируют морскую торговлю Запада.

Какие последствия для России будет иметь конфликт в Красном море, об этом 24 Каналу подробно рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. К слову, вечером 12 января под атаку боевиков Хутов попал танкер, перевозивший российскую нефть.

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Влияние войны за Красное море на цену нефти

С февраля 2022 года мир стал на растущую полосу числа военных конфликтов. Закончилась относительно мирная 20-летняя полоса, и мир начинает взрываться войнами и конфликтами во всех частях.

Война в Красном море, прежде всего, влияет на рост цен на нефть и ухудшает состояние мировой экономики. Для России от этого тоже ничего хорошего не будет.

Вроде бы нефть подорожает и Россия получит больше прибыли, но начнется рецессия (спад экономики – 24 Канал) в Европе, упадет спрос на нефть и снизятся цены, ведь ее просто никто не будет покупать. России как ни крути сложно найти такую ситуацию в мировой экономике, где ей было бы хорошо,

– отметил Липсиц.

По его словам, для мира война в Красном море – большая беда, ведь могут быть перекрыты транспортные пути и возникнут проблемы. Даже для Ирана это также будет иметь негативные последствия, потому что он не сможет вывозить свою нефть.

Зависимость России от ситуации в мире

В случае перекрытия Суэцкого канала большие логистические проблемы возникнут у Китая. Пекин не сможет поставлять товар в Европу по морю.

Если контейнеровозы придется гнать вокруг Африки, возникнут трудности с поставкой китайских товаров в Европу. Начнет шататься экономика Китая, а соответственно и России, ведь страна-агрессор живет экспортом нефти в Китай,

– добавил доктор экономических наук.

Мир сейчас устроен так, что любые варианты событий отрицательны для России, потому что ее экономика слаба и зависима от экспорта. Поэтому любые беды на мировом рынке могут быть трагичны для агрессора.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте. Он соединяет Средиземное и Красное моря и разрешает сообщение между Европой и Азией максимально коротким путем вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше.

Что повлекло за собой конфликт в Красном море