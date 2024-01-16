Ничего хорошего для России: какие проблемы может вызвать ситуация в Красном море
Авиация и боевые корабли США и Великобритании 12 января нанесли удары по военным группировкам хуситов в Йемене, развернувшим охоту за торговыми судами в Красном море. Йеменские боевики фактически блокируют морскую торговлю Запада.
Какие последствия для России будет иметь конфликт в Красном море, об этом 24 Каналу подробно рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. К слову, вечером 12 января под атаку боевиков Хутов попал танкер, перевозивший российскую нефть.
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Влияние войны за Красное море на цену нефти
С февраля 2022 года мир стал на растущую полосу числа военных конфликтов. Закончилась относительно мирная 20-летняя полоса, и мир начинает взрываться войнами и конфликтами во всех частях.
Война в Красном море, прежде всего, влияет на рост цен на нефть и ухудшает состояние мировой экономики. Для России от этого тоже ничего хорошего не будет.
Вроде бы нефть подорожает и Россия получит больше прибыли, но начнется рецессия (спад экономики – 24 Канал) в Европе, упадет спрос на нефть и снизятся цены, ведь ее просто никто не будет покупать. России как ни крути сложно найти такую ситуацию в мировой экономике, где ей было бы хорошо,
– отметил Липсиц.
По его словам, для мира война в Красном море – большая беда, ведь могут быть перекрыты транспортные пути и возникнут проблемы. Даже для Ирана это также будет иметь негативные последствия, потому что он не сможет вывозить свою нефть.
Зависимость России от ситуации в мире
В случае перекрытия Суэцкого канала большие логистические проблемы возникнут у Китая. Пекин не сможет поставлять товар в Европу по морю.
Если контейнеровозы придется гнать вокруг Африки, возникнут трудности с поставкой китайских товаров в Европу. Начнет шататься экономика Китая, а соответственно и России, ведь страна-агрессор живет экспортом нефти в Китай,
– добавил доктор экономических наук.
Мир сейчас устроен так, что любые варианты событий отрицательны для России, потому что ее экономика слаба и зависима от экспорта. Поэтому любые беды на мировом рынке могут быть трагичны для агрессора.
Суэцкий канал– судоходный канал в Египте. Он соединяет Средиземное и Красное моря и разрешает сообщение между Европой и Азией максимально коротким путем вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше.
Что повлекло за собой конфликт в Красном море
- Великобритания, США и союзники 12 января выпустили более сотни ракет по военным объектам йеменских боевиков-хуситов. Речь идет, в частности, о центрах производства дронов и складах с оружием. Военно-воздушные силы США сообщили, что удары нанесены по свыше 60 целей хуситов.
- Джо Байден не сразу принял такое решение. Сначала лидер США пытался уладить дело по дипломатическому пути, но хуситы перешли красную линию.
- Заметим, что удару союзников предшествовала самая большая атака по Красному морю, которую совершили поддерживаемые Ираном йеменские боевики-хуситы. Они выпустили 18 ударных БПЛА, две противокорабельные крылатые и одну противокорабельную баллистическую ракету.