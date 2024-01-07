Есть тоннели протяженностью 500 километров: где Израилю уже удалось сломить сопротивление ХАМАС

В ЦАХАЛ сообщили, что северная часть Сектора Газа полностью зачищена от централизованной террористической инфраструктуры ХАМАС. То есть все цеха, подземные тоннели и централизованное сопротивление боевиков уничтожены.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что сопротивление ХАМАС в основном подавлено. Он добавил, что там еще остались группы боевиков.

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"Невозможно полностью зачистить территории. Там до сих пор есть гражданское население, хотя много раз предупреждали людей, чтобы они ушли оттуда", – подчеркнул Янушевский.

Основная часть людей перешла в центральную часть Сектора Газа и на Юг, где последнюю неделю продолжаются бои. Там скоординировано действует израильская армия – различные виды войск.

Если мы видим, что 3 месяца ушло на зачистку и ликвидацию централизованного сопротивления ХАМАС в Секторе Газа, то у нас есть еще две трети территории, где, в частности, есть основная часть мирного населения,

– сказал журналист израильского аналитического портала "Детали".

Поэтому перед началом боевых действий мирному населению нужно дать определенную альтернативу. Поэтому, когда армии туда нужно будет войти, это население нужно будет переместить.

Северная часть Сектора Газа очень сильно пострадала от боевых действий. По словам действовавших там боевых офицеров, с тех пор, как ХАМАС начал контролировать с 2007-го года эту территорию, он тщательно встраивал военную инфраструктуру в гражданскую.

"Там все перемешано. Из гражданских домов ведут туннели в мечети, школы, под больницами расположены оперативные штабы. Есть сеть тоннелей протяженностью 500 километров. Учитывая, что площадь Газы 365 квадратных километров", – Янушевский.

Цель войны

Есть два больших города "оплота" ХАМАС – это город Газа и окрестности, где сломано сопротивление. А также Хан-Юнис на юго-востоке Сектора Газа, где последние недели продолжаются бои. В последнем городе борьба пока не завершена.

Можно предположить, что бои затянутся еще долгие месяцы, чтобы полностью зачистить Газу и полностью ликвидировать террористическую инфраструктуру. Это одна из целей этой войны,

– подчеркнул Роман Янушевский.

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