Провокации Ирана: что означают заявления Йемена по Израилю
Йемен нанес ракетный удар по Израилю. Хуситы давно продолжают гражданскую войну в Йемене – это исламские экстремисты, которые сейчас решили показать свои силы.
В первую очередь к действиям хуситов причастен Иран, пытающийся расширить фронт против Израиля. Такими мыслями с 24 Каналом поделился экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, отметив, что это очередная глупость экстремистов и террористических организаций.
Смотрите также Тайная иранская ракета 358: для чего России оружие партизан и может ли сбивать дроны
Иран причастен к заявлениям Йемена
"Эта ось зла – Россия, Иран, чуть дальше Северная Корея, Хезболла и ХАМАС как террористические организации, а также хуситы и другие", – сказал экс-посол Израиля в России.
Хуситы
Хуситы – часть клана, происходящая из северо-западной провинции Саада и исповедующая зейдитский мазхаб.
После объединения Северного и Южного Йемена в 1990 году хуситы провели ряд восстаний, а в 2014 году успешно взяли под контроль столицу страны Сану, начав продолжающуюся гражданскую войну.
Аналитики говорят, что Иран и его ливанский союзник, шиитская боевая группировка Хезболла, проводят военное обучение хуситов.
Стоит отметить, что Иран и хуститы еще с 2004 года борются против правительства Йемена.
Очевидно, что Иран расширяет свой фронт против Израиля. США же предупредили, что в ответ будут наносить удары по иранским объектам в Сирии. Мил-Ман уверен, что Америка сразу уничтожит новую угрозу, например на прошлой неделе уже сбила две ракеты хуситов, которые летели на Израиль.
Это 100% провокация Ирана. Однако с другой стороны, Иран сильно опасается американского удара по своим силам. Сейчас происходит такая игра: на северной границе Хезболла нас тоже провоцирует, а мы отвечаем – когда они выпускают ракеты, мы их уничтожаем. Мы не провоцируем и не даем каких-либо предупредительных ударов, – объяснил Аркадий Мил-Ман.
Аркадий Мил-Ман о ситуации в Израиле: смотреть видео
По его словам, израильтяне не заинтересованы вести два фронта – на юге с боевиками ХАМАС, а на севере с группировкой Хезболла. Израиль прежде всего хочет решить проблему с ХАМАС и лишь впоследствии с Хезболлой.
Что известно об атаке Йемена по Израилю
- Во вторник, 31 октября, Йемен атаковал Израиль. Йемен запустил баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество дронов из разных целей в Израиле. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку.
- Об этом заявил официальный представитель хуситов генерал Яхья Сарие Ану. По его словам, эта операция является третьей операцией для поддержки "угнетенных братьев в Палестине".
- Вероятно, к событиям в Йемене причастна Россия. Политолог Николай Давидюк предположил, что Владимир Путин пытается расшатать Запад и уничтожить мировой порядок, в том числе из-за ситуации в Йемене. Этого он добивается вместе с Ираном.