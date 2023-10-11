Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, прямых доказательств о причастности России к помощи ХАМАС нет, но мир все видит и понимает.

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Моссад не будет бить по России

Игорь Яковенко отметил, что анонсированный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву тоже свидетельствует о связях Кремля с ХАМАС. Поэтому отношение Израиля к России однозначно изменится.

Отношение уже изменилось. Наконец-то. Сегодня ясно, что Россия уже откровенно встала на сторону ХАМАС. Думаю, что все в мире это поняли. Думаю, что Моссад не будет бить по Владимиру Путину. Это исключено,

– убежден он.

Яковенко о причастности России к помощи ХАМАС: смотрите видео

Причастна ли Россия к помощи ХАМАС: главное