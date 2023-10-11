Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, прямых доказательств о причастности России к помощи ХАМАС нет, но мир все видит и понимает.
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Моссад не будет бить по России
Игорь Яковенко отметил, что анонсированный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву тоже свидетельствует о связях Кремля с ХАМАС. Поэтому отношение Израиля к России однозначно изменится.
Отношение уже изменилось. Наконец-то. Сегодня ясно, что Россия уже откровенно встала на сторону ХАМАС. Думаю, что все в мире это поняли. Думаю, что Моссад не будет бить по Владимиру Путину. Это исключено,
– убежден он.
Яковенко о причастности России к помощи ХАМАС: смотрите видео
Причастна ли Россия к помощи ХАМАС: главное
- Ранее в украинской разведке сообщалось, что Россия может обвинить украинскую армию, что якобы они продают западное оружие для террористов ХАМАС, напавших на Израиль. Это масштабная ИПСО, которая направлена на дискредитацию Украины на Ближнем Востоке.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия передала террористам ХАМАС западное стрелковое вооружение, которое захватила на поле боя в Украине, чтобы провести ИПСО против нашего государства. Он подчеркнул, что Россия владела информацией о планах атаки на Израиль.
- Андрей Юсов рассказал, что боевики ХАМАС регулярно бывали в Москве на официальных встречах, которые проходили на высоком уровне. Кремль заранее знал о нападении на Израиль и планировал использовать ситуацию, чтобы обвинить Украину.