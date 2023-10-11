Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, прямих доказів про причетність Росії до допомоги ХАМАС нема, але світ усе бачить та розуміє.

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Моссад не битиме по Росії

Ігор Яковенко зазначив, що анонсований візит президента Палестини Махмуда Аббаса до Москви теж свідчить про зв'язки Кремля з ХАМАС. Тому ставлення Ізраїлю до Росії однозначно зміниться.

Ставлення вже змінилось. Нарешті. Сьогодні зрозуміло, що Росія вже відверто стала на бік ХАМАС. Думаю, що всі у світі це зрозуміли. Думаю, що Моссад не буде бити по Владіміру Путіну. Це виключено,

– переконаний він.

Яковенко про причетність Росії до допомоги ХАМАС: дивіться відео

Чи причетна Росія до допомоги ХАМАС: головне