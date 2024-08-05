Израиль готов дать отпор: подполковник запаса ЦАХАЛ оценил угрозу удара со стороны Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке ощутимо обострилась после того, как в Иране ликвидировали главу ХАМАС Исмаила Ханию. Страна пригрозила ответом Израилю и может готовиться к удару в ближайшие часы.

Израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал 24 Каналу, что нет оснований обвинять Израиль в убийстве Хании. Вмешательства в воздушное пространство Ирана не было, поэтому власть должна сама выяснить, что случилось.

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Решится ли Иран на удар

Прежде всего стоит учесть потенциал обеих стран. Иран уже делал попытку атаковать Израиль в апреле 2024 года. Тогда выпустили сотню ракет и дронов. Впрочем большинство удалось перехватить. По словам Арие Зайден, это был максимальный потенциал Ирана.

Коалиция союзников Израиля смогла дать ответ. К тому же говорится не только о количестве ракет или БПЛА, а о количестве платформ для их запуска. Кроме того, воздушные цели шли волнами, а с такими атаками Израиль может справиться.

Израиль готов дать отпор. Мы имеем достаточно широкую поддержку не только американцев, но и других стран. Думаю, с каждым днем шансы на удар уменьшаются,

– сказал подполковник запаса ЦАХАЛ.

Если Иран хочет действовать в правовом поле, как об этом заявил, то должен сначала установить ответственных за убийство Хании, а не обвинять Израиль. Более того, с коалицией израильских союзников он точно не справится.

"Как видим, риторика остается очень агрессивной, но от перехода к практическим действиям пока все воздерживаются", – подытожил Арие Зайден.