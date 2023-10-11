Возможности есть уже сейчас: при каких условиях Израиль начнет наземную операцию против ХАМАС
У Израиля есть силы и возможности провести эффективную наземную операцию против ХАМАС. Известно, что мобилизовано более 300 тысяч резервистов.
Об этом 24 Каналу рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Начать ее могут при определенных условиях.
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Силы Израиля
После того как боевики ХАМАС начали свое вооруженное нападение, Израиль объявил о мобилизации 300 тысяч резервистов. Это самое большое число в истории страны. Таким образом, Израиль продемонстрировал свою готовность к борьбе.
"У Израиля есть силы и возможности провести эффективную наземную операцию. Мобилизировано более 300 тысяч резервистов. Находившиеся за рубежом уже приехали в Израиль. Организованы специальные рейсы, чтобы как можно быстрее доставить их", – отметил посол Израиля в Украине.
Михаэль Бродский о ситуации в Израиле: смотреть видео
Начало операции
Израиль готовится к наземной операции. Впрочем, когда именно она начнется и начнется ли – будут решать исключительно военные. Здесь немаловажную роль играют несколько факторов.
Они будут принимать решения исходя из тактических соображений и должен быть "зеленый свет" от политического руководства Израиля. Если будет принято соответствующее решение – израильская армия готова к этому. Уверен, что эта операция поможет нам избавиться от террора ХАМАС надолго,
– подчеркнул Михаэль Бродский.
Напомним, утром 7 октября боевики Сектора Газа запустили по югу Израиля ракеты. Также они проникли на территорию государства. Разведка Египта вроде бы предупреждала Израиль о нападении ХАМАС. В Офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр "не разговаривал и не встречался с Камелем" (Аббас Камель – руководитель разведки Египта).
"Израиль взял инициативу в свои руки. Не могу сказать, что страна отошла от шока. К тому, что произошло, сложно адекватно отнестись. Это национальная трагедия, более 1000 погибших, заложники, раненные. Но Израиль действует как всегда во время войны слаженно", – добавил Михаэль Бродский.
События в Израиле: последние новости
- Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается. Ситуация каждый день достаточно напряженная. Посол Израиля в Украине назвал главную цель боевиков – уничтожить Израиль и его народ.
- По состоянию на 11 октября известно о 1200 погибших израильтянах. По меньшей мере 3418 ранены. Среди погибших есть трое украинцев. Еще шестерых считают без вести пропавшими.
- Оперативный штаб МИД Украины обработал более тысячи обращений от украинцев, которые находятся в Израиле и Секторе Газа. Они не могут уехать из-за активных боевых действий.