Россия владела информацией о планах атаки на Израиль, – ГУР

Россия передала террористам ХАМАС западное стрелковое вооружение, которое захватила на поле боя в Украине, с целью проведения ИПСО против Украины. Можно заметить, как оперативно реагируют российские пропагандисты и оппоненты военной поддержки Украины на Западе.

Такие нарративы указывают на то, что Россия знала о планах ХАМАС атаковать Израиль. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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"Из этого можно сделать выводы. И есть информация, что государство-агрессор Россия владела информацией о планах атак на Израиль. Есть информация о взаимодействии, в частности, российских ЧВК с боевиками ХАМАС по поводу обмена опытом использования российско-украинской войны и других элементов", – заявил он.

Россия использует любое обострение

Андрей Юсов отметил, что Россия заинтересована в любом обострении в разных уголках мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Враг использует это как продолжение войны против Украины. В то же время Украина имеет принципиальную публичную позицию, наши партнеры тоже все понимают.

Понятно, что никакого интереса и мотива действий со стороны Украины о передаче какого-то вооружения на Ближний Восток не существует по определению. Потому что все это вооружение нужно Украине сейчас, чтобы защищаться от террористического российского вторжения,

– подчеркнул он.

Взаимодействие России с террористическими и радикальными организациями, в частности, с Ближнего Востока, не является новостью. Во многих случаях, когда представители Запада отказывались от подобных контактов, официальные делегации посещали Москву.

"Поэтому сам факт такого взаимодействия – это дополнительная легитимизация, обмен информацией. Конечно, можно говорить о политической причастности и ответственности государства-агрессора. Прежде всего должны быть оценки международного сообщества, институтов. Я убежден, что такие оценки будут", – подчеркнул представитель ГУР.

Сейчас Россия разворачивает сразу несколько ИПСО против Украины. Кроме вбросов о якобы передаче Украиной оружия террористам ХАМАС, запускается нарратив, что якобы наше государство призывает к насилию против мусульман. Однако это абсолютно лживые заявления россиян, в которые никто не верит.

Украина следит за ситуацией

Утром 7 октября ХАМАС выпустил по Израилю более 2 200 ракет . Также палестинские боевики проникли на территорию с суши, моря и воздуха. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Представитель ГУР отметил, что Украина отслеживает ситуацию в Израиле и работает над предотвращением усиления России посредством сотрудничества с Палестиной. Ведь безопасность нашего государства – это не только действия на территории Украины. Это глобальные геополитические процессы.

Задача для разведывательного сообщества и ГУР быть там, где украинские национальные интересы. Поэтому такая работа проводится. В частности, на Ближнем Востоке. Задачей является постоянное отслеживание этого процесса и предотвращение усиления государства-агрессора, его возможностей с помощью подобного сотрудничества,

– пояснил Юсов.

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