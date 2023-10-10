Россия владела информацией о планах атаки на Израиль, – ГУР
Россия передала террористам ХАМАС западное стрелковое вооружение, которое захватила на поле боя в Украине, с целью проведения ИПСО против Украины. Можно заметить, как оперативно реагируют российские пропагандисты и оппоненты военной поддержки Украины на Западе.
Такие нарративы указывают на то, что Россия знала о планах ХАМАС атаковать Израиль. Об этом 24 Каналу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
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"Из этого можно сделать выводы. И есть информация, что государство-агрессор Россия владела информацией о планах атак на Израиль. Есть информация о взаимодействии, в частности, российских ЧВК с боевиками ХАМАС по поводу обмена опытом использования российско-украинской войны и других элементов", – заявил он.
Россия использует любое обострение
Андрей Юсов отметил, что Россия заинтересована в любом обострении в разных уголках мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Враг использует это как продолжение войны против Украины. В то же время Украина имеет принципиальную публичную позицию, наши партнеры тоже все понимают.
Понятно, что никакого интереса и мотива действий со стороны Украины о передаче какого-то вооружения на Ближний Восток не существует по определению. Потому что все это вооружение нужно Украине сейчас, чтобы защищаться от террористического российского вторжения,
– подчеркнул он.
Взаимодействие России с террористическими и радикальными организациями, в частности, с Ближнего Востока, не является новостью. Во многих случаях, когда представители Запада отказывались от подобных контактов, официальные делегации посещали Москву.
"Поэтому сам факт такого взаимодействия – это дополнительная легитимизация, обмен информацией. Конечно, можно говорить о политической причастности и ответственности государства-агрессора. Прежде всего должны быть оценки международного сообщества, институтов. Я убежден, что такие оценки будут", – подчеркнул представитель ГУР.
Сейчас Россия разворачивает сразу несколько ИПСО против Украины. Кроме вбросов о якобы передаче Украиной оружия террористам ХАМАС, запускается нарратив, что якобы наше государство призывает к насилию против мусульман. Однако это абсолютно лживые заявления россиян, в которые никто не верит.
Украина следит за ситуацией
Представитель ГУР отметил, что Украина отслеживает ситуацию в Израиле и работает над предотвращением усиления России посредством сотрудничества с Палестиной. Ведь безопасность нашего государства – это не только действия на территории Украины. Это глобальные геополитические процессы.
Задача для разведывательного сообщества и ГУР быть там, где украинские национальные интересы. Поэтому такая работа проводится. В частности, на Ближнем Востоке. Задачей является постоянное отслеживание этого процесса и предотвращение усиления государства-агрессора, его возможностей с помощью подобного сотрудничества,
– пояснил Юсов.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Вечером 9 октября в Минздраве Израиля заявили, что число погибших израильтян от атаки боевиков ХАМАС выросло до 900 человек. Отмечается, что в израильские больницы обратилось 2 500 граждан с ранениями различной степени. Издание The Jerusalem Post сообщило, что по неофициальным данным, примерно 750 израильтян считаются пропавшими без вести.
- В так называемом министерстве здравоохранения Газы сообщили о 704 погибших палестинцах. Там также утверждают, что еще примерно 4 тысячи человек получили ранения. По данным Минздрава, на спорной территории – Западном берегу реки Иордан – количество погибших возросло до 17, а раненых – до 90 человек.
- Отметим, что издание Politico написало о выгоде Владимира Путина от войны в Израиле. Известно, что 7 октября у российского диктатора был день рождения, и именно в этот день ХАМАС атаковал Израиль. Отмечается, что любые конфликты выгодны Путину, ведь он надеется, что тогда Украине уменьшат количество военной помощи.