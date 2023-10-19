В Секторе Газа погибла украинка: что рассказали дипломаты
Источник:"Суспильне"
Два украинских дипломата подтвердили гибель нашей гражданки в Секторе Газа. Ее персональные данные уже установлены.
Руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Максим Текин официально подтвердил гибель украинки в секторе Газа. Она умерла уже после атаки ХАМАС на Израиль.
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Что рассказал дипломат
Текин заявил, что гражданка Украины погибла после того, как Израиль начал наносить удары по Сектору Газы в ответ на атаку палестинских боевиков на еврейское государство. Напомним, что первоначально ХАМАС напал на Израиль 7 октября.
Что сказал посол
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук тоже подтвердил гибель нашей украинки. Дипломат сделал это в эфире телемарафона.
За ночь подтверждена нашими активистами гибель одной гражданки Украины в Секторе Газа. Ее персональные данные установлены,
– сказал посол.
Корнийчук заявил, что 308 украинцев нуждаются в эвакуации из Сектора Газа. Он предположил, что их количество в скором времени может увеличиться до 400 человек. По его словам, ситуация в анклаве еще больше усложняется. Посол выразил надежду, что граждан Украины все же удастся эвакуировать оттуда.
Другие заявления Корнийчука
- Недавно посол Украины в Израиле опроверг информацию о якобы 23 погибших украинцах в Секторе Газа. Он подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.
- Евгений Корнийчук недавно официально подтвердил гибель 18 украинцев в этом анклаве. Он выразил надежду, что ХАМАС выпустит украинских граждан и других иностранцев из Сектора Газа.