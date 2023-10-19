В Секторе Газа погибла украинка: что рассказали дипломаты

Два украинских дипломата подтвердили гибель нашей гражданки в Секторе Газа. Ее персональные данные уже установлены.

Руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Максим Текин официально подтвердил гибель украинки в секторе Газа. Она умерла уже после атаки ХАМАС на Израиль.

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Что рассказал дипломат

Текин заявил, что гражданка Украины погибла после того, как Израиль начал наносить удары по Сектору Газы в ответ на атаку палестинских боевиков на еврейское государство. Напомним, что первоначально ХАМАС напал на Израиль 7 октября.

Что сказал посол

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук тоже подтвердил гибель нашей украинки. Дипломат сделал это в эфире телемарафона.

За ночь подтверждена нашими активистами гибель одной гражданки Украины в Секторе Газа. Ее персональные данные установлены,

– сказал посол.

Корнийчук заявил, что 308 украинцев нуждаются в эвакуации из Сектора Газа. Он предположил, что их количество в скором времени может увеличиться до 400 человек. По его словам, ситуация в анклаве еще больше усложняется. Посол выразил надежду, что граждан Украины все же удастся эвакуировать оттуда.

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