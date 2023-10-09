Начиная с 7 октября дня, когда боевики ХАМАС вторглись в Израиль, в сети начали появляться ужасные кадры убийства гражданских жителей страны и захвата их в заложники. Среди них были и иностранцы.

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Погибшие и пропавшие без вести иностранцы в Израиле

Страны со всего мира пытаются установить судьбы своих граждан, оказавшихся в эпицентре вооруженного конфликта. Они контактируют с правительством Израиля, пытаясь установить число погибших и пропавших без вести людей.

Украина : 8 октября стало известно о гибели двух украинок в ходе конфликта. Еще на уточнении находится информация о гибели двух украинцев в районе близ Сектора Газа и смерти гражданина Украины в самом палестинском анклаве. В общей сложности, на консульском учете в Израиле состоит 14 тысяч украинцев. Впрочем, фактическая цифра может в разы быть больше.

США: 8 октября госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о наличии неподтвержденных сообщений о захвате ХАМАС в плен граждан США. 9 октября в Совете нацбезопасности заявили о 9 погибших гражданах США. Там отметили, что продолжают проводить операции безопасности для поиска пропавших американцев.

Франция: МИД страны сообщил о гибели одной своей гражданки. Кроме того, там отметили пребывание французов в плену ХАМАС, впрочем, не уточнили, о каком количестве пленников идет речь.

Таиланд: 12 тайцев погибли, еще одиннадцать были взяты в заложники, восемь получили ранения.

Мексика: среди пленных ХАМАС могут находиться два гражданина Мексики.

Непал: четверо непальских студентов, обучавшихся на юге Израиля, вблизи Газы, получили ранения. О еще одиннадцати ничего не известно.

Великобритания: известно о гибели одного британца. Это Натанель Янг, служивший в Армии обороны Израиля. В общей сложности более 10 граждан Великобритании погибли или пропали без вести в Израиле.

Ранее посольство Израиля в Лондоне подтвердило, что двое британских граждан - Дэн Дарлингтон и Джейк Марло – пропали без вести. Семья фотографа Дарлингтона считает, что он погиб.

Германия : в сеть попало шокирующее видео, на котором в пикапе боевиков лежит искалеченная женщина Впоследствии выяснилось, что это гражданка Германии и Израиля – 30-летняя Шани Лук. Ее похитили боевики во время посещения музыкального фестиваля.

Россия: четверо граждан страны-агрессорки официально считаются пропавшими без вести в Израиле. Также судьба еще девяти остается неизвестной.

Вооруженный конфликт Израиля и ХАМАС: что известно