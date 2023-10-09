Починаючи з 7 жовтня, дня, коли бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю, у мережі почали з'являтися жахливі кадри вбивства цивільних жителів країни та захоплення їх у заручники. Серед них також були й іноземці.

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Загиблі та зниклі безвісти іноземці в Ізраїлі

Країни з усього світу намагаються встановити долі своїх громадян, які опинилися в епіцентрі збройного конфлікту. Вони контактують з урядом Ізраїлю, намагаючись встановити кількість загиблих та пропалих безвісти людей.

Україна: 8 жовтня стало відомо про загибель двох українок у ході конфлікту. Ще на уточненні перебуває інформація про загибель двох українців у районі поблизу Сектора Гази та смерть громадянина України у самому палестинському анклаві. Загалом, на консульському обліку в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. Втім, фактична цифра може в рази бути більшою.

США: 8 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен повідомив про наявність непідтверджених повідомлень про захоплення ХАМАС у полон громадян США. 9 жовтня у Раді нацбезпеки заявили про 9 загиблих громадян США. Там зазначили, що продовжують проводити операції безпеки для пошуку зниклих американців.

Франція: МЗС країни повідомило про загибель однієї своєї громадянки. Крім того, там зазначили про перебування французів у полоні ХАМАС, втім, не уточнили, про яку кількість бранців йдеться.

Таїланд: 12 тайців загинули, ще одинадцять були взяті в заручники, вісім отримали поранення.

Мексика: серед полонених ХАМАС можуть перебувати два громадяни Мексики.

Непал: четверо непальських студентів, які навчалися на півдні Ізраїлю, поблизу Гази, отримали поранення. Про ще одинадцять нічого невідомо.

Британія: відомо про загибель одного британця. Це Натанель Янг, який служив у Армії оборони Ізраїлю. Загалом більше 10 громадян Великобританії загинули або зникли безвісти в Ізраїлі.

Раніше посольство Ізраїлю в Лондоні підтвердило, що двоє британських громадян — Ден Дарлінгтон і Джейк Марло — зникли безвісти. Родина фотографа Дарлінгтона вважає, що той загинув.

Німеччина: у мережу потрапило шокуюче відео, на якому у пікапі бойовиків лежить покалічена жінка. Згодом з'ясувалося, що то громадянка Німеччини та Ізраїлю – 30-річна Шані Лук. Її викрали бойовики під час відвідування музичного фестивалю.

Росія: четверо громадян країни-агресорки офіційно вважаються зниклими безвісти в Ізраїлі. Також доля дев'яти залишається невідомою.

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