Лучший подарок для Путина: Politico о том, почему атака ХАМАС на руку Москве

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало лучшим подарком ко дню рождения для Путина. Главной целью российского президента сейчас является уменьшение внимания мира на войне в Украине.

Нарастающие конфликты и, в частности, недавнее нападение ХАМАС на Израиль играют на руку российскому президенту. Путин надеется, что Украина будет поступать меньше оружия, а сам он станет важным голосом в коалиции против Запада.

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Конфликты нужны Путину

Стратегическая цель Владимира Путина состоит в том, чтобы отвлечь Запад от поддержки Украины. Поэтому война в Израиле стала приятным сюрпризом для российского президента. Многие видят Кремль как кукловода, приложившего руку к обострению ситуации в Израиле, Косово, на Кавказе и в Африке, однако на самом деле это не так.

Путин не разжигал все эти конфликты, однако подливает масла в огонь и наслаждается результатом. Пропагандисты уже рассказывают, что война на Ближнем Востоке – победа России, а средства для поддержки Украины иссякнут.

Это был, пожалуй, лучший подарок Путину на день рождения. Нападение на Израиль разделит внимание, учитывая естественную сосредоточенность США на Израиле,

– убеждает европейский депутат.

Ранее Россия уже заигрывала с боевиками ХАМАС, разжигая их гнев. Как утверждает бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Норман Рул, террористы могли вдохновиться действиями Москвы при совершении насилия. Однако большую роль Кремль вряд ли сыграл.

Владимир Путин также рассматривает вторжение ХАМАС как возможность сделать себя важным игроком в глобальной группировке против Запада вместе с Китаем и Ираном. Кремль активно рассказывает о "новом мировом порядке" и обвиняет США и ЕС в "разжигании конфликта".

Помощь Украине на фоне войны между ХАМАС и Израилем