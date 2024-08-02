Угроза новой войны на Ближнем Востоке: МИД обратился к украинцам с важным заявлением

В последнее время отношения между Ливаном и Израилем изрядно обострились. Страны периодически обмениваются взаимными обстрелами.

Одним из последних стал авиаудар Израиля по Бейруту, в результате которого был ликвидирован один из высокопоставленных участников "Хезболлы" Фуад Шукр. А уже в ночь на 2 августа боевики запустили десятки ракет в ответ.

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МИД предупреждает украинцев об опасности

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке МИД обновил рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории Израиля и Ливана. В частности, в ведомстве призвали воздержаться от поездок в эти две страны. Украинцам, которые уже находятся там, настойчиво советуют уехать.