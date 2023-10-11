"Однажды они тебя пристрелят": в Турции ответили на пост Нетаньяху об обстрелах Газы
Источник:Nazif Yilmaz
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на днях опубликовал пост со взрывами в Секторе Газы и призвал армию продолжать. Однако в Турции отреагировали на это пессимистическим прогнозом.
Следует отметить, что ранее министр обороны Израиля заявил, что страна переходит в полноценное наступление на Газу. Он заявил, что ЦАХАЛ устроит изменения, но вовсе не надеявшиеся ХАМАС при вторжении.
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Провокационный пост должностного лица
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 октября опубликовал в соцсети Х, ранее известной как Twitter, видео атаки ЦАХАЛ на Газу с призывом к армии "продолжать вовсю". В ответ на это заместитель министра образования Турции Назиф Йылмаз сделал пессимистический прогноз, заявив, что террористы доберутся до лидера Израиля.
Однажды они и тебя застрелят. Ты умрешь,
– написал в "Х" заместитель.
Следует отметить, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган официально предлагал свое посредничество в переговорах Израиля и Палестины. Страна готова к любым формам взаимодействия, в том числе и обмену пленными. Он призвал ЦАХАЛ прекратить бомбить палестинские земли, а палестинцев – прекратить преследовать гражданских.
Следует добавить, что Турция выступает за создание независимого палестинского государства в соответствии с границами 1967 года с сохранением его территориальной целостности со столицей в Иерусалиме.
Что происходит в Секторе Газа
- В ответ на вторжение ХАМАС израильская армия начала массированные обстрелы Сектора Газа. Премьер-министр Израиля пообещал удары невиданной силы и заявил, что палестинцы ощутят на себе ответ страны.
- В течение 10 октября ЦАХАЛ поразила более 450 целей ХАМАС, в том числе 200 из них были поражены истребителями в Аль-Фуркане. Также армия ликвидировала вражеского дайвера, пытавшегося проникнуть в Израиль.
- США обсуждают с Израилем и Египтом создание гуманитарного коридора из сектора Газа, поскольку там заблокировано множество мирных жителей. Они не могут покинуть эту территорию, однако окончательного плана эвакуации нет.