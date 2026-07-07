Существует вероятность новых атак дронов: в Латвии ответили, готово ли НАТО воевать с Россией

На саммите НАТО в Анкаре союзники договорились инвестировать 40 миллиардов долларов в средства противодействия беспилотникам. Кроме того, к концу 2027 года они обязались подготовить в пять раз больше операторов дронов в своих вооруженных силах.

Свидетельствует ли это о том, что НАТО готовится к возможной войне с Россией, ответил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью 24 Каналу.

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Готово ли НАТО к противостоянию с Россией?

Думаю, мы все серьезно относимся к любым возможным сценариям, в частности к провокациям, гибридной войне и другим угрозам. Нельзя исключать и атак с применением беспилотников,

– сказал Ринкевичс.

Он напомнил, что в Латвии уже происходили подобные инциденты. Два года назад российские дроны наносили удары по ее территории. Подобные случаи были и в Польше.

Именно поэтому, говорит политик, союзники понимают необходимость укреплять оборону: развивать новые военные возможности, обновлять планы и укреплять оборонную промышленность.

Для этого, по его словам, нужны дополнительные ресурсы.

Президент также подчеркнул, что Латвия тесно сотрудничает с Украиной. Страны уже подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Мы можем многому научиться у Украины, ведь сегодня украинский опыт чрезвычайно ценен,

– сказал Ринкевичс.

По его словам, НАТО уже приняло решение об адаптации оборонного планирования и развития оборонной промышленности к новым угрозам. Теперь главная задача – воплотить эти решения на практике.

Напомним, что в этом году в Латвии произошло несколько инцидентов с беспилотниками. Россия намеренно глушила украинские дроны, летевшие для атаки на нее, и направляла их на Латвию. Эта ситуация, в конечном итоге, привела к отставкам в правительстве.

К слову, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Россия уже меняет свои военные планы относительно возможного нападения на страны ЕС. Если раньше в Кремле планировали рассматривать такой сценарий только после завершения войны против Украины, то теперь, по его словам, подготовка уже идет.

Буданов отметил, что, согласно российским документам, армия должна быть готова к агрессии против ЕС к началу 2027 года. В то же время он подчеркнул, что военная готовность не означает, что решение о нападении уже принято.