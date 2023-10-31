Война между российскими чиновниками выходит на новый уровень

Российские власти все больше начинают грызться. Теперь споры вышли в публичное пространство. Больше об этом читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Пропагандисты против дипломатов

В сети снова набирает популярность видео, снятое 7 лет назад. На нем спикер министерства иностранных дел России пьет рюмку "за знакомство". Распространил его в этот раз пропагандист Евгений Сатановский.

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Вот как на видео с Захаровой реагирует Сатановский: видео

Казалось бы, кто бы мог с этим поспорить? Это же якобы общее достояние. Тем, кто хотел бы очистить честное имя великой дипломатки, лучше уж помолчать, чтобы не привлекать к этой теме лишнего внимания. Но нет, оказалось, что кризисная коммуникация в России переживает кризис. Сначала на сайте так называемого министерства иностранных дел России появилась фотография, которую подписали как фейк.



Как минобороны России вступилось за Захарову / Скриншот

Далее последовало сообщение от департамента информации и печати МИД России: "17 октября 2023 года в эфире ютуб-канала израильского журналиста "Вальдман-LINE" президент некоммерческой организации некоммерческого фонда "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания относительно специального представителя президента Михаила Богданова и официального представителя, директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой".

После этого у всех возникли два вопроса: во-первых, кто такой Богданов, а во-вторых, что о нем сказал пропагандист Сатановский?

Богданов – это некая рука Путина-Лаврова на Ближнем Востоке. Еще с 90-х годов он то скитался по этим краям как российский посол, то возвращался в Москву помогать тамошним вождям разбираться с этим Ближним Востоком. Поскольку его дважды то отправляли в длительные командировки, то снова возвращали, можем сделать вывод, что в Москве были иногда недовольны его деятельностью, но неоднократно давали ему еще один шанс. Сатановский открывает занавес и рассказывает, чем "прославился" этот самый Богданов.

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Так что такого пропагандист сказал о Богданове: видео

Главной идеей Сатановского оказалось все-таки не пьянство российских дипломатов, а их коррумпированность. По его мнению, и Богданов, и Захарова сейчас работают не только на свою большую и необъятную родину.

Смотрите видео, где пропагандист говорит о коррупции:

Ни о какой коррумпированности и взятках со стороны исламского мира никто уже не вспоминает. В России взяточником быть не стыдно, а нормально. А так называемые "золотые парашюты" – пожизненное членство экс-политиков в советах директоров разных компаний – это вообще, то, ради чего в их вселенной и строят политическую карьеру.

Но когда твоих высших дипломатов и по совместительству пропагандистов на глазах у всего мира называют пьяницами – становится как-то неудобно.

Российские репрессивные власти сразу же решили наказать Сатановского. Сначала его заставили извиняться.



Сатановский заявил, что был под эмоциями / Скриншот

А потом Сатановского все-таки уволили с телеканала "Соловьев LIVE", где он вел целую авторскую программу. Самое интересное, что на этом невероятные приключения неугодного пропагандиста в России не закончились. Он не только не поехал в Израиль, но и продолжил разоблачать российские власти. Уже после увольнения Сатановский еще раз вышел в эфир и заявил, что Россия распадется где-то в 30-е годы, потому что Владимир Путин не вечен. В принципе, это правда, вот только государство-агрессор распадется быстрее.

После просмотра этих видео все-таки закрадывается вопрос: а Израиль точно не дает "золотой парашют"? Впрочем, если бы давал, Сатановский, наверное, до сих пор не сидел бы в России.

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Возможно, в экс-президенте российского еврейского конгресса Сатановскому сыграла какая-то историческая совесть – хотя бы по поводу Израиля, который Россия фактически атаковала со всем своим пропагандистским могуществом. Впрочем, за преступления против Украины этот персонаж в любом случае ответит и идеализировать его точно не стоит.

Возмущаются даже "депутаты-единороссы"

Вишенкой на торте стало выступление депутата "Единой России" из Татарстана. Он возмутился тем, что сына Рамзана Кадырова наградили званием "герой Чечни" после того, как тот избил заключенного.

Политик задал риторический вопрос о том, в каком правовом поле Россия сейчас живет. Отвечаю: вы не живете ни в одном правовом поле. Вы живете далеко за его пределами. Для империи нет преступников и нет жертв, нет никаких правил и никакой логики, нет в ее понимании даже мусульман или православных. Есть только интересы империи – то есть того зла, на котором она держится. И кто-нибудь, кто эти интересы нарушит, будет преступником, а кто поддержит зло, то:

если повезет, на короткое время станет героем этой империи;

если повезет меньше – будет просто жить;

если совсем не повезет – все равно станет жертвой империи.

Таких неудачливых, кстати, большинство – почти все жители, даже лояльные. Империя тянет за собой в могилу всех и каждого, пока существует. Если кто-то думает, что сможет отсидеться, пока все как-то рассосется, то глубоко ошибаетесь. Империя съест все и всех, если вы не уничтожите ее первыми. Она съест даже самых лояльных имперцев. Просто посмотрите, как вечером того же дня спел этот "депутат-единоросс":

"Во время выступления на заседании госсовета республики высказал чисто личное мнение, которое не поддержали мои коллеги. Прошу прощения за свое эмоциональное выражение, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами".

А что за братские народы? Что их объединяет? Русский язык? Флаг-триколор? Или тот факт, что Татарстан, как и другие богатые регионы, спонсирует давно обескровленную империей бедную Ичкерию? Или все-таки татар и чеченцев по-настоящему объединяют мусульманская вера и общие традиции, которые не имеют ничего общего с центром империи и которые объединяют эти народы гораздо больше, когда империи не станет? Это вопросы риторические, но ответы на них вы знаете все.

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Поэтому самой главной идеей честных людей, которые по какой-то причине продолжают жить в России и платить налоги Путину, должна стать борьба против этой самой империи и освобождение от бремени Москвы. Посмотрите, в какой агонии эта империя. Ее апологеты грызутся друг с другом, оскорбляя друг друга, увольняя и заставляя якобы просить прощения. Это сигнал к тому, что пора действовать.

Помните, что сейчас любые проблемы для так называемой России – будь то какие-то стратегические объекты, лица, одобряющие решения или какие-то символы империи – это серьезная головная боль. Рано или поздно у этого террористического государства просто не хватит сил, чтобы все эти пожары потушить. Я призываю вас пользоваться моментом и начинать собственную борьбу против зла, которое пока что вас окружает.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: