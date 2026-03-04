Аналитик предположил, на какие уступки может пойти Иран, чтобы заключить сделку с США
- Иран может пойти на уступки США, если будет проигрывать в противостоянии с ними. Тогда им придется сесть за стол переговоров.
- Тогда у США есть шанс получить доступ к управлению определенными ресурсами Ирана.
Конфликт между США и Ираном обостряется с каждым днем. И хотя стороны заявляют, что не пойдут на переговоры, однако ситуация может сложиться так, что Тегеран согласится на подписание соглашения. Вопрос в том, чем именно он будет готов уступить.
Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, какие вопросы важно согласовать США с Ираном для того, чтобы был исчерпан конфликт. Он считает, чем дольше Тегеран продержится в этом противостоянии, тем на меньшие уступки Вашингтону он пойдет.
К теме Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война
В чем интерес США в отношении Ирана?
Корниенко отметил, если Иран в ближайшее время будет сигнализировать о начале переговоров, то требования Дональда Трампа будут максимальным. Если же Тегеран решит продержаться дольше, а это означает риски для конкретных людей, руководства страны, которое заботится о своем физическом выживании, и ему это удастся, тогда условия сделки будут другими.
К слову. В МАГАТЭ заявили, что не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия. Однако в агентстве обеспокоены из-за значительных запасов в стране обогащенного урана, приближенного к оружейному классу. Кроме того, Иран ограничивает доступ инспекторов к своим объектам. Также пока Тегеран не начнет сотрудничать с МАГАТЭ в вопросах гарантий, агентство не сможет подтвердить, что ядерная программа Ирана имеет мирный характер.
"На переговорах встанет вопрос ядерной сделки, передачи обогащенного урана, ликвидации ядерных объектов и дальнейших попыток разработки ядерного оружия. Кроме того, возможно теперь добавится еще энергетическое сотрудничество", – предположил он.
Речь идет о допуске американских компаний к разработке или управлению нефтяными ресурсами Ирана. Условно, это легализация нефти.
Если ситуация сложится так, что иранская нефть будет под американским контролем, тогда США нужно будет ее продавать, как было с венесуэльской нефтью. Соединенные Штаты тогда начали ускоренно давить на Индию, потому что им нужен свободный рынок,
– объяснил основатель аналитического сообщества Resurgam.
Если в США появится больший объем легализованной нефти, им придется искать дополнительные рынки ее потребления. Поскольку Китай менее заинтересован в закупке этой нефти по более высоким ценам, то остается Индия. И это, по мнению Дмитрия Корниенко, приведет к положительным моментам.
Война на Ближнем Востоке: что происходит вокруг Ирана?
Председатель руководящего совета Центра исследований безопасности CENSS Вадим Черныш считает, что настоящей целью операции США против Ирана является ослабление центральной власти в стране, и осуществить это можно, вливая на регионы. Например, в Иране есть провинция Белуджистан, где проживают белуджи, которые "постоянно участвуют в процессах", есть азербайджанцы и другие народности, которые составляют 60% населения, а 40% – персы. Из-за этого в стране существуют внутренние проблемы, которые могут использовать Соединенные Штаты, ослабляя власть в стране.
Кроме того, по данным западных СМИ, США, вероятно, договаривается с иранскими оппозиционными группами и лидерами курдов в Ираке о военной поддержке. Некоторые группы обращались с призывами к иранским военным о дезертирстве. Однако КСИР в ответ нанес удары по курдским позициям.
К тому же Трамп имел разговоры с президентом Демократической партии иранского Курдистана (KDPI) Мустафой Хиджри и другими лидерами иракских курдов. Все это может свидетельствовать о том, что иранские курдские оппозиционные силы, вероятно, будут участвовать в наземной операции в Западном Иране, которая может состояться в ближайшие дни.